Самолет с превышением посадочной массы штатно сел в Шереметьево

"В 21.14 мск самолет приземлился в штатной режиме в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна. По данным представителя экстренных служб региона, самолет совершал рейс Гонконг-Москва. "Аэрофлот" уточнил, что самолет Москва-Гонконг вернулся в Шереметьево из-за ухудшения самочувствия пассажира.