Владимир Васильев пригласил старейшин Дагестана к сотрудничеству

МАХАЧКАЛА, 15 дек – РИА "Новости". Глава Глава Дагестана Владимир Васильев пригласил представителей советов старейшин городов и районов Центрального и Горного территориальных округов республики к сотрудничеству для развития региона, сообщает пресс-служба главы и правительства РД.

"Порой нам очень не хватает мудрости, опыта старшего поколения. Сейчас в нашей команде много талантливых молодых людей, они просто горят работой, но мне хочется уберечь их от ошибок. И поэтому я обращаюсь к старейшинам, вы знаете территорию, природные, водные и климатические ресурсы и можете помочь принять правильное решение. Например, только недавно мы занялись такой важнейшей отраслью как семеноводство, у нас и места есть для эффективного развития этой отрасли. Мы просим вас подумать над всем этим, тем более, среди вас много учёных, 16 докторов наук", - процитировали в пресс-службе слова Васильева.

Председатель Совета старейшин при главе Дагестана Абдулла Магомедов заверил, что каждый из присутствующих готов внести свой вклад в развитие субъекта.

Васильев отметил на встрече, что, после того как он возглавил республику, у него было несколько вариантов построения работы.

"Общие проблемные точки были известны – вода, дороги, благоустройство территорий и так далее. Я выбрал такой путь – первым делом организовать работу правительства, поменять неспособных руководителей, обеспечить дисциплину исполнения решений, ответственность, сократить теневую составляющую экономики, увеличить бюджет. Сейчас же, когда появился определённый ресурс, я уже могу выезжать в города и районы и решать конкретные проблемы", – отметил глава региона на встрече, прошедшей в рамках рабочего визита в Буйнакск.