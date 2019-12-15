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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-15T21:16+0300
https://ria.ru/20191215/1562420473.html
Владимир Васильев пригласил старейшин Дагестана к сотрудничеству
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РИА Новости

Владимир Васильев пригласил старейшин Дагестана к сотрудничеству

21:16 15.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум. День второй
Российский инвестиционный форум. День второй
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МАХАЧКАЛА, 15 дек – РИА "Новости". Глава Дагестана Владимир Васильев пригласил представителей советов старейшин городов и районов Центрального и Горного территориальных округов республики к сотрудничеству для развития региона, сообщает пресс-служба главы и правительства РД.
"Порой нам очень не хватает мудрости, опыта старшего поколения. Сейчас в нашей команде много талантливых молодых людей, они просто горят работой, но мне хочется уберечь их от ошибок. И поэтому я обращаюсь к старейшинам, вы знаете территорию, природные, водные и климатические ресурсы и можете помочь принять правильное решение. Например, только недавно мы занялись такой важнейшей отраслью как семеноводство, у нас и места есть для эффективного развития этой отрасли. Мы просим вас подумать над всем этим, тем более, среди вас много учёных, 16 докторов наук", - процитировали в пресс-службе слова Васильева.
Председатель Совета старейшин при главе Дагестана Абдулла Магомедов заверил, что каждый из присутствующих готов внести свой вклад в развитие субъекта.
Васильев отметил на встрече, что, после того как он возглавил республику, у него было несколько вариантов построения работы.
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"Общие проблемные точки были известны – вода, дороги, благоустройство территорий и так далее. Я выбрал такой путь – первым делом организовать работу правительства, поменять неспособных руководителей, обеспечить дисциплину исполнения решений, ответственность, сократить теневую составляющую экономики, увеличить бюджет. Сейчас же, когда появился определённый ресурс, я уже могу выезжать в города и районы и решать конкретные проблемы", – отметил глава региона на встрече, прошедшей в рамках рабочего визита в Буйнакск.
"У меня здесь нет тухума и родственников, я равноудалён от каждого и отвечаю перед всеми дагестанцами", - подчеркнул он.
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Республика ДагестанВладимир ВасильевДагестанОбщество
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