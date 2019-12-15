Токаев поддержал идею переименовать Алматы

Москва и Алматы подписали меморандум о сотрудничестве в науке и экономике

Москва и Алматы подписали меморандум о сотрудничестве в науке и экономике

"Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей", - заявил Сулейменов.

Писатель рассказал, что обсуждал это предложение на встрече с Токаевым, который поддержал инициативу. При этом президент Казахстана подчеркнул, что народ должен сам решить этот вопрос.