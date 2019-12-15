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Токаев поддержал идею переименовать Алматы
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РИА Новости

Токаев поддержал идею переименовать Алматы

21:10 15.12.2019 (обновлено: 21:12 15.12.2019)
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© Flickr / mi chielАэропорт Алматы
Аэропорт Алматы
© Flickr / mi chiel
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею вернуть Алматы историческое название – Алма-Ата. Об этом сообщил Sputnik Кзахастан.
Идею выдвинул писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов.
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"Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей", - заявил Сулейменов.
Писатель рассказал, что обсуждал это предложение на встрече с Токаевым, который поддержал инициативу. При этом президент Казахстана подчеркнул, что народ должен сам решить этот вопрос.
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Надо переименовать Алмату в Назарбай-Алма-Ату
15 декабря, 21:51
Лавись рыпка
204500317
Все правильно. Все знают Алма-Ата и историческое название нужно для туризма
15 декабря, 21:28
Ю.Юрий .
5231001
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