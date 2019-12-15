Министры ДНР и ЛНР провели в Минске встречу с представителями ПАСЕ

"В ходе брифинга по итогам встречи... Ее участники вкратце определили основные темы повестки. В частности, г-н Оэмэ отметил, что на данный момент в ПАСЕ есть интерес к тому, чтобы полноценно изучить ситуацию в Донбассе на основе достоверных сведений с целью подготовки конкретных и актуальных предложений по урегулированию конфликта. Именно для этого была инициирована и проведена встреча с представителями Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении МИД ДНР.