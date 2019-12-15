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Министры ДНР и ЛНР провели в Минске встречу с представителями ПАСЕ
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РИА Новости

Министры ДНР и ЛНР провели в Минске встречу с представителями ПАСЕ

20:22 15.12.2019 (обновлено: 20:23 15.12.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Минск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провели встречу с представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Минске в воскресенье, 15 декабря, говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве пояснили, что в мероприятии принимали участие министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, министр иностранных дел ЛНР Родион Мирошник, глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага ФРГ Ульрих Оэмэ, представитель Союза писателей межнационального согласия ФРГ Владимир Сергиенко.
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"В ходе брифинга по итогам встречи... Ее участники вкратце определили основные темы повестки. В частности, г-н Оэмэ отметил, что на данный момент в ПАСЕ есть интерес к тому, чтобы полноценно изучить ситуацию в Донбассе на основе достоверных сведений с целью подготовки конкретных и актуальных предложений по урегулированию конфликта. Именно для этого была инициирована и проведена встреча с представителями Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении МИД ДНР.
Также в ведомстве отметили, что министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова поблагодарила представителей ПАСЕ и белорусские власти за возможность проведения такой встречи.
"В частности были подняты такие вопросы, как защита и обеспечение прав человека в Донбассе, ситуация в минском процессе, а также результаты недавней встречи глав стран "нормандской четверки", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь Никонорова сообщила, что в ходе встречи также обсуждались дальнейшие возможные шаги сотрудничества "по объективному информированию всех структур, имеющих влияние на ход мирных переговоров".
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваРодион МирошникМИД ДНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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