Министры ДНР и ЛНР провели в Минске встречу с представителями ПАСЕ

В ведомстве пояснили, что в мероприятии принимали участие министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, министр иностранных дел ЛНР Родион Мирошник, глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага ФРГ Ульрих Оэмэ, представитель Союза писателей межнационального согласия ФРГ Владимир Сергиенко.
"В ходе брифинга по итогам встречи... Ее участники вкратце определили основные темы повестки. В частности, г-н Оэмэ отметил, что на данный момент в ПАСЕ есть интерес к тому, чтобы полноценно изучить ситуацию в Донбассе на основе достоверных сведений с целью подготовки конкретных и актуальных предложений по урегулированию конфликта. Именно для этого была инициирована и проведена встреча с представителями Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении МИД ДНР.
Также в ведомстве отметили, что министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова поблагодарила представителей ПАСЕ и белорусские власти за возможность проведения такой встречи.
"В частности были подняты такие вопросы, как защита и обеспечение прав человека в Донбассе, ситуация в минском процессе, а также результаты недавней встречи глав стран "нормандской четверки", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь Никонорова сообщила, что в ходе встречи также обсуждались дальнейшие возможные шаги сотрудничества "по объективному информированию всех структур, имеющих влияние на ход мирных переговоров".
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