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Сенатор рассказала о подготовке законопроекта о бытовом насилии
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РИА Новости

Сенатор рассказала о подготовке законопроекта о бытовом насилии

20:04 15.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на стенде радио Sputnik на площадке III Форума социальных инноваций регионов в Москве. 20 июня 2019
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на стенде радио Sputnik на площадке III Форума социальных инноваций регионов в Москве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия может быть скорректирован с учетом поступающих предложений, в электронной и письменной форме к документу поступило около 10 тысяч инициатив, сообщила РИА Новости в воскресенье замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова, входящая в рабочую группу по проекту закона.
Ранее на сайте Совфеда был представлен законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который предусматривает меры по предупреждению фактов насилия на бытовом уровне. Парламентарии предложили всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря включительно.
"Рабочая группа обсудит все поступившие предложения к законопроекту, на это уйдет примерно 10-14 дней", - отметила Бибикова.
Она затруднилась сказать, будет ли заседание рабочей группы до конца текущего года. "Предложений много, нужно их посмотреть, проанализировать. С учетом конструктивных предложений, я не исключаю, что текст законопроекта может быть несколько скорректирован", - добавила она.
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При этом по итогам обсуждения основного, базового законопроекта по профилактике семейно-бытового насилия будет идти речь о поправках в УК и КоАП, сказала парламентарий.
"В ходе обсуждения проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия должен идти диалог со всем гражданским обществом, в том числе и религиозными организациями", - заключила сенатор.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законодатели не будут спешить с подготовкой итогового варианта законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. По ее словам, документ должен быть сбалансированным, и все конструктивные предложения должны быть учтены.
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