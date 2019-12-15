Сенатор рассказала о подготовке законопроекта о бытовом насилии

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на стенде радио Sputnik на площадке III Форума социальных инноваций регионов в Москве. 20 июня 2019

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия может быть скорректирован с учетом поступающих предложений, в электронной и письменной форме к документу поступило около 10 тысяч инициатив, сообщила РИА Новости в воскресенье замглавы социального комитета Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия может быть скорректирован с учетом поступающих предложений, в электронной и письменной форме к документу поступило около 10 тысяч инициатив, сообщила РИА Новости в воскресенье замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова, входящая в рабочую группу по проекту закона.

Ранее на сайте Совфеда был представлен законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который предусматривает меры по предупреждению фактов насилия на бытовом уровне. Парламентарии предложили всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря включительно.

"Рабочая группа обсудит все поступившие предложения к законопроекту, на это уйдет примерно 10-14 дней", - отметила Бибикова.

Она затруднилась сказать, будет ли заседание рабочей группы до конца текущего года. "Предложений много, нужно их посмотреть, проанализировать. С учетом конструктивных предложений, я не исключаю, что текст законопроекта может быть несколько скорректирован", - добавила она.

При этом по итогам обсуждения основного, базового законопроекта по профилактике семейно-бытового насилия будет идти речь о поправках в УК и КоАП, сказала парламентарий.

"В ходе обсуждения проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия должен идти диалог со всем гражданским обществом, в том числе и религиозными организациями", - заключила сенатор.