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Число погибших в ДТП на трассе в Югре возросло до четырех человек
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РИА Новости

Число погибших в ДТП на трассе в Югре возросло до четырех человек

20:02 15.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Число погибших в ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, где столкнулись два автомобиля, увеличилось до четырех человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ранее в ведомстве сообщили о столкновении двух легковых автомобилей в Ханты-Мансийском районе на 36-м километре автодороги "Иртыш". По уточненной информации, столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan Sunny.
"Погибших четверо, все - в ВАЗе", - сказал собеседник агентства.
Полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.
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