В Югре три человека погибли в ДТП на трассе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария, по данным ведомства, случилась около 20.30 (18.30 мск) в Ханты-Мансийском районе на 36-м километре автодороги "Иртыш".
"Произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и "Лада Калина", в результате три человека погибли", - сообщил представитель УМВД.
Собеседник агентства добавил, что на месте ДТП работают полицейские, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.