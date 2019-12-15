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В Югре три человека погибли в ДТП на трассе
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РИА Новости

В Югре три человека погибли в ДТП на трассе

19:33 15.12.2019 (обновлено: 19:34 15.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария, по данным ведомства, случилась около 20.30 (18.30 мск) в Ханты-Мансийском районе на 36-м километре автодороги "Иртыш".
"Произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и "Лада Калина", в результате три человека погибли", - сообщил представитель УМВД.
Собеседник агентства добавил, что на месте ДТП работают полицейские, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
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