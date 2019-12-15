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Песков рассказал о результатах саммита в Париже
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РИА Новости

Песков рассказал о результатах саммита в Париже

19:53 15.12.2019
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© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВстреча лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Одним из важнейших результатов саммита в Париже является подтверждение всеми сторонами переговоров в "нормандском" формате приверженности минским договоренностям, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Саммит "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) прошел в Париже 9 декабря.
"Одним из важнейших, важнейших результатов Парижа, было подтверждение всеми сторонами приверженности минским договоренностям. Минские договоренности - это комплекс мер и та последовательность действий, которая в нем зафиксирована. Вот это очень важно, очень важно. Хотя даже в этих словах вы найдете некоторые отступления от последовательности, изложенной в минских договоренностях. Я имею в виду слова господина президента (Украины Владимира - ред.) Зеленского насчет контроля над границей. Контроль над границей - это последний, завершающий этап", - подчеркнул Песков.
Песков пояснил, почему так важна последовательность действий в данном вопросе.
"Эта последовательность важна потому, что одно вытекает из другого. Вы не можете провести выборы ... не приняв закон об особом статусе (Донбасса - ред.). Вы не можете принять закон об особом статусе, если он носит временный характер - вы должны придать ему постоянный характер. Вы не можете опираться только на этот закон, проводя выборы, потому что этот закон противоречит Конституции Украины", - заявил Песков.
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Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Песков также утвердительно ответил на вопрос о реальной возможности трагических событий в случае, если контроль над границей с РФ будет передан украинским военным раньше реализации минских соглашений.
"Да, и об этом четко сказал Путин - была бы вторая Сребреница. И Зеленский с этим не согласился, Зеленский сказал - я, как президент, даю вам слово, что я полностью исключаю такую опасность - повторения Сребреницы. Это он сказал Путину, но здесь с ним Путин не согласился", - отметил Песков. По его словам, с предложением Зеленского также особо не согласились канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммауэль Макрон.
"Потому что мы все видели националистические отряды, которым главнокомандующий не давал приказы, а пускай терпеливо, но уговаривал", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России Владимир Путин напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он также заявил, что если украинские военные встанут на границе, окружив ДНР и ЛНР, "может начаться Сребреница", поскольку Зеленский вряд ли сможет справиться с националистами.
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По оценкам экспертов, в Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман. Осада этого города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид.
Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
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Минские соглашения"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"ДонбассДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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