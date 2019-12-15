Песков рассказал о результатах саммита в Париже

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Одним из важнейших результатов Одним из важнейших результатов саммита в Париже является подтверждение всеми сторонами переговоров в "нормандском" формате приверженности минским договоренностям , заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Одним из важнейших, важнейших результатов Парижа, было подтверждение всеми сторонами приверженности минским договоренностям. Минские договоренности - это комплекс мер и та последовательность действий, которая в нем зафиксирована. Вот это очень важно, очень важно. Хотя даже в этих словах вы найдете некоторые отступления от последовательности, изложенной в минских договоренностях. Я имею в виду слова господина президента (Украины Владимира - ред.) Зеленского насчет контроля над границей. Контроль над границей - это последний, завершающий этап", - подчеркнул Песков.

Песков пояснил, почему так важна последовательность действий в данном вопросе.

"Эта последовательность важна потому, что одно вытекает из другого. Вы не можете провести выборы ... не приняв закон об особом статусе ( Донбасса - ред.). Вы не можете принять закон об особом статусе, если он носит временный характер - вы должны придать ему постоянный характер. Вы не можете опираться только на этот закон, проводя выборы, потому что этот закон противоречит Конституции Украины", - заявил Песков.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

Песков также утвердительно ответил на вопрос о реальной возможности трагических событий в случае, если контроль над границей с РФ будет передан украинским военным раньше реализации минских соглашений.

"Да, и об этом четко сказал Путин - была бы вторая Сребреница. И Зеленский с этим не согласился, Зеленский сказал - я, как президент, даю вам слово, что я полностью исключаю такую опасность - повторения Сребреницы. Это он сказал Путину, но здесь с ним Путин не согласился", - отметил Песков. По его словам, с предложением Зеленского также особо не согласились канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммауэль Макрон.

"Потому что мы все видели националистические отряды, которым главнокомандующий не давал приказы, а пускай терпеливо, но уговаривал", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России Владимир Путин напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он также заявил, что если украинские военные встанут на границе, окружив ДНР и ЛНР, "может начаться Сребреница", поскольку Зеленский вряд ли сможет справиться с националистами.

По оценкам экспертов, в Сребренице в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман. Осада этого города и последовавшие расстрелы мужской части населения стали одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995). Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид.