Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-16T00:52+0300
https://ria.ru/20191215/1562418759.html
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
https://cdn25.img.ria.ru/images/155953/22/1559532241_0:167:3072:1895_1036x0_80_0_0_747a739aa437806d6c666eea42b4c630.jpg
РИА Новости

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

19:46 15.12.2019 (обновлено: 00:52 16.12.2019)
104455
© РИА Новости / Нина ЗотинаБланк налоговой декларации
Бланк налоговой декларации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
10 декабря, 00:30
Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян
В состав участников эксперимента включены Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Башкирия.
Авторы законопроекта — депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев — поясняли, что в расширенный список вошли регионы-доноры и субъекты, в составе которых есть города-миллионники.
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи с Владимиром Путиным. 4 декабря 2017
5 декабря, 18:52Республика Дагестан
Васильев: власти Дагестана окажут поддержку самозанятым сельчанам
Несколько депутатов предлагали расширить перечень регионов – участников эксперимента. В частности, в список могли попасть регионы Дальнего Востока, Кавказа и европейской части России. Однако против выступил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По его словам, "нужно посмотреть, как это работает и какими темпами идти дальше".
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых проходит успешно и предлагала распространить эту практику с будущего года на всю страну.
Работа за компьютером
27 ноября, 12:56
Большинство россиян думают об уходе на фриланс, показал опрос
29105231408
Обсудить 86
Александр ЖуковВалентина МатвиенкоАндрей МакаровСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Самозанятый пользуется инфраструктурой, построенной на средства остальных налогоплательщиков! Значит, налог он должен платить!
15 декабря, 21:00
Светлана Васильева
151000131
чтото в стиле , - Михаил Салтыков-Щедрин ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ
15 декабря, 20:22
Djdfy Ddjfy
124120004
Рекомендуем
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы
Путин расширил эксперимент с налогом для самозанятых
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Фестиваль Площадь Искусств
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Площадь искусств"
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Ротару делится впечатлениями после концерта
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Южные Курилы
Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии
Вид на Филиппины
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Археологи обнаружили небольшую статую сфинкса в ходе раскопок в провинции эль-Минья в центральной части Египта
Археологи нашли в Египте небольшую статую сфинкса
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Акция протеста представителей коренных народов США у Белого дома против строительства газопровода Dakota Access
Эрдоган пригрозил Вашингтону признать геноцид индейцев
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
05:39Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР
Лента новостейМолния