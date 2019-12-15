Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В состав участников эксперимента включены Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Башкирия.

Авторы законопроекта — депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев — поясняли, что в расширенный список вошли регионы-доноры и субъекты, в составе которых есть города-миллионники.

Несколько депутатов предлагали расширить перечень регионов – участников эксперимента. В частности, в список могли попасть регионы Дальнего Востока, Кавказа и европейской части России. Однако против выступил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По его словам, "нужно посмотреть, как это работает и какими темпами идти дальше".

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.