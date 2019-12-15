МИД Греции анонсировал визит Мицотакиса в Россию

АФИНЫ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит Россию, сообщил глава греческого МИД Никос Дендиас во время обсуждения в воскресенье в парламенте проекта бюджета на 2020 год.
Министр тезисно описал внешнюю политику Греции и отношения с разными странами.
"Что касается России: в рамках активизации наших связей я посетил Москву, встретился с господином (главой МИД РФ Сергеем - ред.) Лавровым, он нанесет визит в Афины, премьер-министр (Греции Кириакос Мицотакис - ред.) посетит Москву", - сказал Дендиас, не уточнив сроки визита. Его выступление в парламенте распространила пресс-служба греческого МИД.
Дендиас 6 ноября посещал Москву. По итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подтвердила приглашение премьеру Греции Мицотакису, которое ему направил президент РФ Владимир Путин, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая 2020 года. Лавров также заявил, что он намерен посетить Грецию по приглашению греческого министра иностранных дел.
Официальный представитель МИД Греции по итогам визита сообщил, что Дендиас также передал приглашение президенту Путину и министру Лаврову посетить Грецию на празднование 200-летия революции в 2021 году.
Греция намерена в 2021 году широко отметить 200-летие начала греческой революции. Глава МИД Дендиас в интервью РИА Новости накануне визита заявлял, что Греция признает решающую роль, которую Россия, а также другие крупные державы того времени, такие как Великобритания и Франция, сыграли в греческой революции, и отметил роли греческой диаспоры в России в начале и в развитии борьбы за независимость.