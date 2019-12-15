МИД Греции анонсировал визит Мицотакиса в Россию

"Что касается России: в рамках активизации наших связей я посетил Москву, встретился с господином (главой МИД РФ Сергеем - ред.) Лавровым, он нанесет визит в Афины, премьер-министр (Греции Кириакос Мицотакис - ред.) посетит Москву", - сказал Дендиас, не уточнив сроки визита. Его выступление в парламенте распространила пресс-служба греческого МИД.

Дендиас 6 ноября посещал Москву. По итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подтвердила приглашение премьеру Греции Мицотакису, которое ему направил президент РФ Владимир Путин, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая 2020 года. Лавров также заявил, что он намерен посетить Грецию по приглашению греческого министра иностранных дел.

Греция намерена в 2021 году широко отметить 200-летие начала греческой революции. Глава МИД Дендиас в интервью РИА Новости накануне визита заявлял, что Греция признает решающую роль, которую Россия, а также другие крупные державы того времени, такие как Великобритания и Франция, сыграли в греческой революции, и отметил роли греческой диаспоры в России в начале и в развитии борьбы за независимость.