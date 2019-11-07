Греция пригласила Путина и Лаврова на празднование 200-летия революции

Он сказал, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса пригласили посетить в мае 2020 года Москву на празднование 75-летия Победы, и это в интересах укрепления двусторонних связей.

"Было и наше собственное приглашение президенту Путину и министру Лаврову посетить нашу страну в годовщину 200-летия греческой революции. Господин Лавров также принял приглашение греческой стороны посетить нашу страну и конкретная дата будет установлена по дипломатическим каналам", - сказал официальный представитель правительства.

Греция намерена в 2021 году широко отметить 200-летие начала греческой революции. Глава МИД Дендиас в интервью РИА Новости накануне визита сказал, что Греция признает решающую роль, которую Россия, а также другие крупные державы того времени, такие как Великобритания и Франция, сыграли в греческой революции, и отметил роли греческой диаспоры в России в начале и в развитии борьбы за независимость.