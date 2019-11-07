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РИА Новости

Греция пригласила Путина и Лаврова на празднование 200-летия революции

16:02 07.11.2019 (обновлено: 16:07 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
АФИНЫ, 7 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время визита в Москву передал приглашение президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Грецию на празднование 200-летия революции, сообщил официальный представитель МИД Александрос Генниматас на брифинге.
Он сказал, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса пригласили посетить в мае 2020 года Москву на празднование 75-летия Победы, и это в интересах укрепления двусторонних связей.
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"Было и наше собственное приглашение президенту Путину и министру Лаврову посетить нашу страну в годовщину 200-летия греческой революции. Господин Лавров также принял приглашение греческой стороны посетить нашу страну и конкретная дата будет установлена по дипломатическим каналам", - сказал официальный представитель правительства.
Греция намерена в 2021 году широко отметить 200-летие начала греческой революции. Глава МИД Дендиас в интервью РИА Новости накануне визита сказал, что Греция признает решающую роль, которую Россия, а также другие крупные державы того времени, такие как Великобритания и Франция, сыграли в греческой революции, и отметил роли греческой диаспоры в России в начале и в развитии борьбы за независимость.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
5 ноября, 12:00РИА Новости
Никос Дендиас: Греция неизменно стремится к укреплению отношений с Россией
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Никос ДендиасСергей ЛавровВладимир ПутинГрецияРоссияВ мире
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