Жители ЛНР почтили память журналистов, погибших в Донбассе

"В день памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, мы вспоминаем военкорров, отдавших жизнь за правду об украинской агрессии в Донбассе, которую они несли миру. Светлая память героям", - написал в воскресенье в Twitter глава ЛНР Леонид Пасечник.