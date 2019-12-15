Жители ЛНР почтили память журналистов, погибших в Донбассе

ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Жители самопровозглашенной Луганской народной республики на митинге в воскресенье почтили память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, сообщает корреспондент РИА Новости с мероприятия.
В 1991 году по решению Союза журналистов России был учрежден День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В последние годы в России День памяти журналистов отмечается 15 декабря.
"В день памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, мы вспоминаем военкорров, отдавших жизнь за правду об украинской агрессии в Донбассе, которую они несли миру. Светлая память героям", - написал в воскресенье в Twitter глава ЛНР Леонид Пасечник.
В центре Луганска у памятника погибшим в Донбассе журналистам собрались жители ЛНР, чтобы почить память погибших минутой молчания. Участники митинга возложили к памятнику цветы и зажгли лампады.
"Эти люди своим примером, своим героизмом дают подрастающему молодому поколению возможность совершенствоваться, воспитываться как патриоты своей Родины", - сказал на митинге начальник ФСО "Динамо" МВД ЛНР Сергей Самарский.