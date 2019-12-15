Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 25 человек

"В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации, 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ (двое пострадавших обратились в приемное отделение самостоятельно)", - сообщили в региональном минздраве.