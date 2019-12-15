Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом возросло до 20 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Двадцать человек пострадали при ДТП с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона.
ДТП произошло в воскресенье около 16.00 мск. По информации регионального МВД, водитель нерейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Согласно данным УМВД, в автобусе находились около 40 человек, управление МЧС сообщает о 49 людях. Автобус ехал из Иваново в Дзержинск, уточнили в спасательном ведомстве.
"В результате ДТП в Балахнинском районе всего пострадали 20 человек, из них восьмерым помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации. 12 человек доставлены в приемное отделение Балахнинской ЦРБ. Состояние пострадавших уточняется", – говорится в сообщении минздрава.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональном минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
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