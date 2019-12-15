В ВГТРК рассказали, как исчезло слово "протест" из эфира музпремии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" получил телеверсию премии для трансляции музыкальной премии "Виктория" от организаторов и никаких вмешательств в материал не производил, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
Ранее некоторые СМИ написали, что телеканал "Россия 1" заглушил слово "протесты" в песне группы "Куртки Кобейна", которая является проектом "Би-2". Песню исполнили музыканты группы музыканты "Би-2", Леонид Агутин и певица Manizha на вручении музыкальной премии "Виктория".
"Телеканал получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно", — сообщили в пресс-службе.
В свою очередь, журналист и телеведущий Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что никогда не слышал о запрете слова "протест" на телеканале "Россия 1" и сам неоднократно его употреблял в эфире.
Организаторы концерта музыкальной премии "Виктория" в Кремлевском дворце не смогли прокомментировать ситуацию, так как "не отвечают за эфир".
Режиссер концерта Болтенко, на момент опубликования новости на звонки агентства не ответил и ситуацию не прокомментировал.