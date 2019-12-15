Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-15T21:53+0300
https://ria.ru/20191215/1562416124.html
В ВГТРК рассказали, как исчезло слово "протест" из эфира музпремии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156241/67/1562416761_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_96db2227113e66502559f426a8231bb8.jpg
РИА Новости

В ВГТРК рассказали, как исчезло слово "протест" из эфира музпремии

17:57 15.12.2019 (обновлено: 21:53 15.12.2019)
18394
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастник рок-группы "Би-2" Шура
Участник рок-группы Би-2 Шура
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" получил телеверсию премии для трансляции музыкальной премии "Виктория" от организаторов и никаких вмешательств в материал не производил, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
Ранее некоторые СМИ написали, что телеканал "Россия 1" заглушил слово "протесты" в песне группы "Куртки Кобейна", которая является проектом "Би-2". Песню исполнили музыканты группы музыканты "Би-2", Леонид Агутин и певица Manizha на вручении музыкальной премии "Виктория".

"Телеканал получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно", — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, журналист и телеведущий Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что никогда не слышал о запрете слова "протест" на телеканале "Россия 1" и сам неоднократно его употреблял в эфире.
Организаторы концерта музыкальной премии "Виктория" в Кремлевском дворце не смогли прокомментировать ситуацию, так как "не отвечают за эфир".
Режиссер концерта Болтенко, на момент опубликования новости на звонки агентства не ответил и ситуацию не прокомментировал.
Президент РФ Владимир Путин
12 декабря, 14:04
Песков ответил на вопрос о цензуре на телевидении и шутках про Путина
7885826136
Обсудить 30
КультураШоу-бизнесВГТРКБи-2Дмитрий КиселевЛеонид АгутинРоссияМедиа - Общество
Популярные комментарии
Что-что, а рассказывать в ВГТРК умеют.
15 декабря, 18:33
КМКалинка Малинкова
511212029
а вы чего ждали? оправданий? все прекрасно понимают, что мафиозный иудо-шоубиз весь гнилой насквозь
15 декабря, 18:40
SFSergio Fatof
62020026
Рекомендуем
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
Эсминец Росс ВМС США
Американский эсминец "Росс" вошел в Черное море
Кадр из фильма Т-34
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Газодобывающее предприятие на Украине
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Журналист Михаил Ненашев
Умер журналист Михаил Ненашев
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
Эрдоган пригрозил закрыть военную базу Инджирлик для США
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Лента новостейМолния