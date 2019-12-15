Киселев никогда не слышал о запрете слова "протест" в эфире "России 1"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вместе с тем журналист и телеведущий Дмитрий Киселев заявил агентству, что на телеканале "Россия 1" нет запрета на употребление слова "протест".
"Никогда не слышал ни о каких запретах слова "протест" на телеканале. Я неоднократно его произносил, и в сегодняшних "Вестях недели" тоже. Относительно самой ситуации - я не владею деталями, поскольку не отвечаю за развлекательные программы ВГТРК, а являюсь автором и ведущим "Вестей недели", - сказал Киселев.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что телеканал "Россия 1" заглушил слово "протесты" в песне группы "Куртки Кобейна" (проект музыкантов "Би-2").