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2019-12-15T21:44+0300
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Киселев никогда не слышал о запрете слова "протест" в эфире "России 1"
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РИА Новости

Киселев никогда не слышал о запрете слова "протест" в эфире "России 1"

17:28 15.12.2019 (обновлено: 21:44 15.12.2019)
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© Россия 1 Выступление группы "Куртки Кобейна" на вручении музыкальной премии "Виктория". Стоп-кадр видео
Выступление группы Куртки Кобейна на вручении музыкальной премии Виктория. Стоп-кадр видео
© Россия 1
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вместе с тем журналист и телеведущий Дмитрий Киселев заявил агентству, что на телеканале "Россия 1" нет запрета на употребление слова "протест".
"Никогда не слышал ни о каких запретах слова "протест" на телеканале. Я неоднократно его произносил, и в сегодняшних "Вестях недели" тоже. Относительно самой ситуации - я не владею деталями, поскольку не отвечаю за развлекательные программы ВГТРК, а являюсь автором и ведущим "Вестей недели", - сказал Киселев.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что телеканал "Россия 1" заглушил слово "протесты" в песне группы "Куртки Кобейна" (проект музыкантов "Би-2").
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