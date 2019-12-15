Стали известны подробности ДТП с автобусом в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Автобус с пассажирами, перевернувшийся в Нижегородской области, ехал из Иваново в Дзержинск, сообщает региональное управление МЧС.
ДТП произошло в воскресенье около 16.00 в Балахнинском районе. По предварительной информации регионального управления МВД, водитель не рейсового автобуса, в котором находилось около 40 человек, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. По первоначальной информации, помощь медицинских работников понадобилась 8 пассажирам, погибших нет.
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"Автобус следовал из Иваново в Дзержинск. В автобусе находилось 49 человек, детей нет. Погибших нет, количество пострадавших устанавливается, люди осматриваются на месте бригадой БСМП (Больницы скорой медицинской помощи – Прим. ред.)", - говорится в сообщении ведомства.