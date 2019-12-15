В Нижегородской области перевернулся автобус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Автобус с 40 пассажирами перевернулся в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД.
Пострадали 25 человек. Из них 12 оказали помощь на месте, 13 человек доставили в больницу.
ДТП произошло около 16:00 в Балахнинском районе. Автобус ехал из Иваново в Дзержинск.
По информации МВД, водитель не справился с управлением.
"На произошедшее могла повлиять сложная погодная обстановка - на момент происшествия в Балахнинском районе шел дождь со снегом", - отметили в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональном минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
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