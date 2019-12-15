В Нижегородской области перевернулся автобус

На месте ДТП с автобусом в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Автобус с 40 пассажирами перевернулся в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД.

Пострадали 25 человек. Из них 12 оказали помощь на месте, 13 человек доставили в больницу.

ДТП произошло около 16:00 в Балахнинском районе. Автобус ехал из Иваново в Дзержинск.

По информации МВД, водитель не справился с управлением.

"На произошедшее могла повлиять сложная погодная обстановка - на момент происшествия в Балахнинском районе шел дождь со снегом", - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.