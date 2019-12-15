В ЛНР презентовали блок марок, посвященных погибшим журналистам ВГТРК

"Марка, которую выпустили сегодня наши коллеги с почты, называется "Погибшим за правду". Правду очень немногие любят сегодня. И трагедия, наверное, журналистов, тех, кто находится на войне, в том, что они становятся зачастую свидетелями преступлений, самых гнусных. И высшее из этих преступлений – война с собственным народом", - сказал на мероприятии первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

"Безусловно ребята совершили подвиг. Мы никогда этого не забудем и никогда их место занять не возможно. Это зияющая дыра в нашем сердце. Мы всегда помним об этом и всегда два раза в год приезжаем сюда. И очень благодарны местным руководителям и Металлистской средней школе, что они настолько чтут память наших ребят", - сказал Мучник РИА Новости.