В ЛНР презентовали блок марок, посвященных погибшим журналистам ВГТРК

МЕТАЛЛИСТ, 15 дек - РИА Новости. Блок почтовых марок "Погибшим за правду", посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших в Донбассе, презентовали в воскресенье в поселке Металлист самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает корреспондент РИА Новости с мероприятия.
В июне в Луганске был открыт памятник погибшим в Донбассе журналистам в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина. Инициатором открытия памятного знака выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника, чтобы увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК. Знак символизирует "вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость".
"Марка, которую выпустили сегодня наши коллеги с почты, называется "Погибшим за правду". Правду очень немногие любят сегодня. И трагедия, наверное, журналистов, тех, кто находится на войне, в том, что они становятся зачастую свидетелями преступлений, самых гнусных. И высшее из этих преступлений – война с собственным народом", - сказал на мероприятии первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.
© Фото : Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНРБлок художественных марок "Погибшим за правду", посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибшим в Донбассе
© Фото : Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР
Блок художественных марок "Погибшим за правду", посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибшим в Донбассе
В торжественной процедуре спецгашения марки приняли участие представители властей ЛНР, директор Металлистской школы им. журналистов ВГТРК Корнелюка и Волошина, оператор ВГТРК Виктор Денисов, единственный оставшийся в живых при обстреле член съемочной группы, а также главный оператор "Вестей" (ВГТРК) Константин Мучник.
"Безусловно ребята совершили подвиг. Мы никогда этого не забудем и никогда их место занять не возможно. Это зияющая дыра в нашем сердце. Мы всегда помним об этом и всегда два раза в год приезжаем сюда. И очень благодарны местным руководителям и Металлистской средней школе, что они настолько чтут память наших ребят", - сказал Мучник РИА Новости.
Он уточнил, что ВГТРК взяло шефство над Металлистской школой и каждый год в этот день они привозят детям новогодние подарки. Присутствующие на мероприятии также возложили цветы к памятному кресту на месте гибели журналистов и к памятнику погибшим журналистам в Луганске.
© РИА НовостиБлок почтовых марок "Погибшим за правду", посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших в Донбассе, презентовали в воскресенье в поселке Металлист Луганской народной республики
Блок почтовых марок "Погибшим за правду", посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших в Донбассе, презентовали в воскресенье в поселке Металлист Луганской народной республики
Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты летом 2014 года в результате минометного обстрела района поселка Металлист под Луганском в Донбассе. За причастность к их гибели была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину. Власти ЛНР посмертно наградили Волошина и Корнелюка орденом за заслуги перед народом республики. Школе в поселке Металлист присвоили имена погибших.