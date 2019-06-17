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РИА Новости

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятная табличка на памятнике погибшим российским журналистам в Луганске. 17 июня 2019
Памятная табличка на памятнике погибшим российским журналистам в Луганске. 17 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам на месте гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства, где установлен памятный знак.
Открыл памятник глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев и вдова погибшего видеоинженера ВГТРК Ирина Волошина.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник на церемонии открытия памятника погибшим российским журналистам в Луганске
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на церемонии открытия памятника погибшим российским журналистам в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на церемонии открытия памятника погибшим российским журналистам в Луганске
Памятный знак представлен в виде двух взлетающих в небо птиц. У основания памятного знака расположены микрофон "Россия", каска, видеокамера и цветы.

"Мы никогда не забудем подвига журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Их статьи, фотографии, видеоролики и сюжеты заставили весь мир узнать об украинском терроре. Донбасс будет вечно хранить память об этих героях", — сказал Пасечник во время церемонии открытия памятника.

Инициаторами открытия памятного знака выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР, чтобы увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК. Знак символизирует "вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость".
"Это памятник не только нашим коллегам, журналистам ВГТРК Антону Волошину и Игорю Корнелюку, которые трагически погибли ровно пять лет назад. Это память всем журналистам, которые погибли на этой войне. Это памятник Анатолию Кляну, блестящему оператору Первого канала и моему старому товарищу. Это памятник Андрею Стенину, одному из лучших фотокорреспондентов. Это памятник всем, кто погиб за правду", — сказал Добродеев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.
"Светлая память всем героям, бессмертным героям: ополченцам, журналистам", — сказал на открытии памятника единственный выживший во время обстрела под Металлистом 17 июня 2014 года член съемочной группы ВГТРК оператор Виктор Денисов.
Среди погибших на Украине — и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин (1980-2014). Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, 6 августа 2014 года был расстрелян и сожжен на шоссе под Донецком. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента России был посмертно награжден орденом Мужества (2014). В декабре 2014 года на здании МИА "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.
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Вчера, 02:06
Гибель на Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина
2510201
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