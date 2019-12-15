Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T19:34+0300
https://ria.ru/20191215/1562414932.html
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
https://cdn23.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_0:0:5046:2838_1036x0_80_0_0_989144acf17251de83df3df10787a18e.jpg
РИА Новости

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

16:57 15.12.2019 (обновлено: 19:34 15.12.2019)
124817
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек — РИА Новости. Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что вопрос транзита газа детально обсуждался на саммите в Париже, однако подробности пока рано обсуждать, так как переговоры продолжаются.
"Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны, об этом говорил наш президент", — сказал Песков.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
13 декабря, 08:00
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Он напомнил, что даже при условии диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов Москва готова продолжать поставлять газ через Украину.

Ситуация с транзитом

Действующий контракт на транзит российского голубого топлива через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения. В частности, сегодня прошли очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" в Вене.
Россия настаивает на том, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
Газораспределительная станция в Львовской области
12 декабря, 17:15
На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита
В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Этот вопрос также обсуждался на саммите "нормандской четверки" в Париже. Как отметил президент Владимир Зеленский, после этой встречи шансы на подписание нового соглашения значительно выросли.
Российские же власти заявили, что на окончательные договоренности выйти пока не удалось, но переговоры продолжатся.
Газораспределительная станция ОАО Газпром
13 декабря, 02:45
История газовых конфликтов России и Украины
4195111111274
Обсудить 170
Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСГазпромДмитрий ПесковРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Каждый день мусолят одно и тоже. а в результате оставят транзит ещё на 10 лет, в объёме 50-60 млрд. куб в год.
15 декабря, 17:12
Паночка Пандочка
73717694
Ещё условие. Все древние укры должны убежать в Калгари. Их предки там, а не в Малороссии.
15 декабря, 17:29
vvab6
109140006
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Аэропорт Алматы
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Ротару делится впечатлениями после концерта
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
Эсминец Росс ВМС США
Американский эсминец "Росс" вошел в Черное море
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил о предварительных договоренностях России и Украины
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Лента новостейМолния