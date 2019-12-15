Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Он отметил, что вопрос транзита газа детально обсуждался на саммите в Париже, однако подробности пока рано обсуждать, так как переговоры продолжаются.

"Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны, об этом говорил наш президент", — сказал Песков.

Он напомнил, что даже при условии диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов Москва готова продолжать поставлять газ через Украину.

Ситуация с транзитом

Действующий контракт на транзит российского голубого топлива через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения. В частности, сегодня прошли очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" в Вене.

Россия настаивает на том, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

Этот вопрос также обсуждался на саммите "нормандской четверки" в Париже. Как отметил президент Владимир Зеленский, после этой встречи шансы на подписание нового соглашения значительно выросли.