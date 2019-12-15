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Саркисян готов приехать в Москву на празднование 75-летия Победы
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РИА Новости

Саркисян готов приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

16:45 15.12.2019 (обновлено: 16:46 15.12.2019)
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© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армен Саркисян
Армен Саркисян
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
Армен Саркисян. Архивное фото
ДОХА, 15 дек - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян готов приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, если получит приглашение, сообщил в воскресенье РИА Новости сам Саркисян.
"Обязательно приеду, если пригласят. Это великий день Победы, и эта победа важна для всех нас: и для России, и для русских, и для армян, и для украинцев, и для узбеков, и для других народов. Это наша победа, каждая семья в Армении внесла в нее свой вклад, и весь армянский народ, в том числе армянская диаспора за рубежом, были частью этой победы, поэтому на 75-летие со дня Великой Победы я буду очень рад, если буду в Москве", - сказал президент Армении на полях Дохийского форума в столице Катара, куда он приехал в качестве почетного гостя.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Армен СаркисянДень ПобедыМоскваАрменияВ мире
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