Саркисян готов приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

"Обязательно приеду, если пригласят. Это великий день Победы, и эта победа важна для всех нас: и для России, и для русских, и для армян, и для украинцев, и для узбеков, и для других народов. Это наша победа, каждая семья в Армении внесла в нее свой вклад, и весь армянский народ, в том числе армянская диаспора за рубежом, были частью этой победы, поэтому на 75-летие со дня Великой Победы я буду очень рад, если буду в Москве", - сказал президент Армении на полях Дохийского форума в столице Катара, куда он приехал в качестве почетного гостя.