В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

УФА, 15 дек — РИА Новости. Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным ведомства, в местных соцсетях было опубликовано видео, где из проезжающего по улице автомобиля производятся выстрелы из автомата.
"Полиция организовала проверку по факту размещенного видео. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — пояснили агентству в ГУ МВД по Пермскому краю.