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В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата
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РИА Новости

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

16:27 15.12.2019 (обновлено: 21:33 15.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский автомобиль. Архивное фото
УФА, 15 дек — РИА Новости. Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным ведомства, в местных соцсетях было опубликовано видео, где из проезжающего по улице автомобиля производятся выстрелы из автомата.

"Полиция организовала проверку по факту размещенного видео. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — пояснили агентству в ГУ МВД по Пермскому краю.

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