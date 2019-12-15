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2019-12-15T17:32+0300
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В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
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РИА Новости

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

16:05 15.12.2019 (обновлено: 17:32 15.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
Песков также подчеркнул, что для урегулирования кризиса киевским властям необходимо контролировать националистические силы внутри страны.
Встреча лидеров нормандской четверки
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Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
"И если эти националисты — скажем так, экстремистские силы, — если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удаться выйти на какие-то наметки урегулирования", — отметил представитель Кремля в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Переговоры в Париже

Комментируя прошедшие в Париже переговоры, Песков выразил мнение, что "нормандский саммит" снизил угрозу обострения вооруженного конфликта в Донбассе.
"Зеленский не относится к "партии войны". Если Порошенко олицетворял "партию войны", он начал войну. Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев", — сказал он.
Песков также рассказал, что украинская сторона пыталась отредактировать согласованный заранее текст итогового коммюнике.
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"Конечно, дипломатическая политика, дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок — это очень тяжелая работа, тем более что работа велась на трех языках: украинский, русский и референтный английский. Собственно, формулировками занимались сами лидеры", — заявил он.
При этом Песков отметил, что это была многочасовая кропотливая работа, а сами переговоры назвал очень непростыми.
Пресс-секретарь президента также заявил, что текст Минских соглашений может быть изменен, но только при соблюдении ряда условий.
"Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", — подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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Итоги "нормандского саммита"

В понедельник в Париже состоялся саммит "нормандской четверки", в котором принимали участие лидеры России, Германии, Франции и Украины. По итогам встречи они приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские договоренности остаются основой для работы в "нормандском формате".
Также стороны договорились о разведении сил еще в трех пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" и договорились провести следующую встречу через четыре месяца.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пока Зеленский не посадит Авакова с Порошенко на Украине мира не будет. Вопрос в том останется ли Зеленский сам если эти "люди" будут у власти
15 декабря, 17:26
ЮЮЮ Юрий
4000101
Пока то что видели от Зеленского - было продолжением его квновских замашек. Посмотрим, сможет ли доминировать на внутренней арене человек, привыкший смешить народ.
15 декабря, 16:58
НВНиколай Васильевич
3010201
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