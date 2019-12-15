В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Песков также подчеркнул, что для урегулирования кризиса киевским властям необходимо контролировать националистические силы внутри страны.

"И если эти националисты — скажем так, экстремистские силы, — если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удаться выйти на какие-то наметки урегулирования", — отметил представитель Кремля в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Переговоры в Париже

Комментируя прошедшие в Париже переговоры, Песков выразил мнение, что "нормандский саммит" снизил угрозу обострения вооруженного конфликта в Донбассе.

"Зеленский не относится к "партии войны". Если Порошенко олицетворял "партию войны", он начал войну. Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев", — сказал он.

Песков также рассказал, что украинская сторона пыталась отредактировать согласованный заранее текст итогового коммюнике.

"Конечно, дипломатическая политика, дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок — это очень тяжелая работа, тем более что работа велась на трех языках: украинский, русский и референтный английский. Собственно, формулировками занимались сами лидеры", — заявил он.

При этом Песков отметил, что это была многочасовая кропотливая работа, а сами переговоры назвал очень непростыми.

Пресс-секретарь президента также заявил, что текст Минских соглашений может быть изменен, но только при соблюдении ряда условий.

"Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", — подчеркнул он.

Итоги "нормандского саммита"

В понедельник в Париже состоялся саммит "нормандской четверки", в котором принимали участие лидеры России, Германии, Франции и Украины. По итогам встречи они приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские договоренности остаются основой для работы в "нормандском формате".