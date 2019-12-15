В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
Песков также подчеркнул, что для урегулирования кризиса киевским властям необходимо контролировать националистические силы внутри страны.
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"И если эти националисты — скажем так, экстремистские силы, — если они не одержат верх, если не будут диктовать свою волю, если будут под контролем главы государства, тогда появится надежда, что благодаря напряженной работе удаться выйти на какие-то наметки урегулирования", — отметил представитель Кремля в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Переговоры в Париже
Комментируя прошедшие в Париже переговоры, Песков выразил мнение, что "нормандский саммит" снизил угрозу обострения вооруженного конфликта в Донбассе.
"Зеленский не относится к "партии войны". Если Порошенко олицетворял "партию войны", он начал войну. Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев", — сказал он.
Песков также рассказал, что украинская сторона пыталась отредактировать согласованный заранее текст итогового коммюнике.
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"Конечно, дипломатическая политика, дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок — это очень тяжелая работа, тем более что работа велась на трех языках: украинский, русский и референтный английский. Собственно, формулировками занимались сами лидеры", — заявил он.
При этом Песков отметил, что это была многочасовая кропотливая работа, а сами переговоры назвал очень непростыми.
Пресс-секретарь президента также заявил, что текст Минских соглашений может быть изменен, но только при соблюдении ряда условий.
Итоги "нормандского саммита"
В понедельник в Париже состоялся саммит "нормандской четверки", в котором принимали участие лидеры России, Германии, Франции и Украины. По итогам встречи они приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские договоренности остаются основой для работы в "нормандском формате".
Также стороны договорились о разведении сил еще в трех пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" и договорились провести следующую встречу через четыре месяца.