Участники COP25 не договорились о создании рынка выбросов CO2

МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Участникам климатической конференции COP25 в Участникам климатической конференции COP25 в Мадриде , установившей рекорд по продолжительности, не удалось решить главный вопрос - создать механизмы реализации шестой статьи Парижского соглашения в части, касающейся создания мирового рынка выбросов парниковых газов.

В итоговых документах почти 200 стран, участвующих в конференции под председательством Чили, призвали к усилению амбиций по борьбе с климатическими изменениями, сокращению выбросов CO2, финансовой помощи развивающимся странам. Однако самый сложный вопрос - определение механизмов создания мирового рынка квот на выбросы - так и не был решен. Этот же вопрос - единственный в Парижском соглашении - не был закрыт и на предыдущей конференции в польском городе Катовице в прошлом году. Страны приняли решение отложить его до следующей конференции COP в Глазго.

"Была проведена интенсивная работа, чтобы гарантировать создание глобальных рынков выбросов углекислого газа, которые бы обеспечивали надежный учет при соблюдении экологической целостности. Некоторые не чувствовали себя комфортно, так что вопрос отложен на следующий год", - заявила и. о. министра экологического перехода Испании Тереса Рибера.

Торговля эмиссиями парниковых газов является рыночным инструментом снижения выбросов этих газов в атмосферу. Подобные рынки существуют на уровне регионов (например, Евросоюза) и ряда стран (например, Китая). Одним из сложных вопросов является недопущение двойного учета при торговле квотами.

Под давлением ряда стран, в первую очередь европейских, в итоговый документ под названием "Чили. Мадрид. Время действовать" был включен призыв принять более решительные действия в борьбе с климатическими изменениями и представить более амбициозные NDC (определяемые на национальном уровне вклады в борьбу с изменением климата) в 2020 году. При этом такой призыв не несет обязательного характера.

Принятый в Мадриде документ уже раскритиковали экологи. "Декларация не представляет собой повышение амбиций. Более того: вместо того, чтобы прийти к реальному соглашению, правительства отложили диалог до Глазго", - заявил Хавьер Андалус, представитель организации "Экологи в действии".

Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Как следует из научных докладов, сейчас такая задача недостижима: даже если нынешние обязательства будут выполнены в полном объеме, это означает потепление на три-четыре градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, что грозит дальнейшим таянием ледников, затоплением ряда островных государств, экстремальными погодными явлениями, исчезновением ряда биологических видов, распространением болезней, сокращением подземных водных ресурсов, поставит вопрос о продовольственной безопасности. Данная цель потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.

О намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году уже заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы "по повышению амбиций" и уже отразили это в национальных планах к 2020 году. Однако среди более чем 80 стран нет Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2. США, занимающие второе место по выбросам, начали процесс выхода из Парижского соглашения.

Во время конференции на улицах и в выставочном комплексе Ifema проходили акции протеста. Самый массовый митинг состоялся 6 декабря, по данным организаторов, в нем приняли участие полмиллиона человек. Власти сообщили о 15 тысячах. Именно "давление на улицах" стало основной причиной, на которую обращали внимание власти ряда государств, в основном европейских, призывая принять по итогам конференции "более амбициозное" соглашение.