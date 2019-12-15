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Участники COP25 не договорились о создании рынка выбросов CO2
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РИА Новости

Участники COP25 не договорились о создании рынка выбросов CO2

15:52 15.12.2019 (обновлено: 16:58 15.12.2019)
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© Фото предоставлено организаторами COP25 / Manu ReinoЗакрытие климатической конференции COP25 в Мадриде
Закрытие климатической конференции COP25 в Мадриде
© Фото предоставлено организаторами COP25 / Manu Reino
МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Участникам климатической конференции COP25 в Мадриде, установившей рекорд по продолжительности, не удалось решить главный вопрос - создать механизмы реализации шестой статьи Парижского соглашения в части, касающейся создания мирового рынка выбросов парниковых газов.
В итоговых документах почти 200 стран, участвующих в конференции под председательством Чили, призвали к усилению амбиций по борьбе с климатическими изменениями, сокращению выбросов CO2, финансовой помощи развивающимся странам. Однако самый сложный вопрос - определение механизмов создания мирового рынка квот на выбросы - так и не был решен. Этот же вопрос - единственный в Парижском соглашении - не был закрыт и на предыдущей конференции в польском городе Катовице в прошлом году. Страны приняли решение отложить его до следующей конференции COP в Глазго.
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"Была проведена интенсивная работа, чтобы гарантировать создание глобальных рынков выбросов углекислого газа, которые бы обеспечивали надежный учет при соблюдении экологической целостности. Некоторые не чувствовали себя комфортно, так что вопрос отложен на следующий год", - заявила и. о. министра экологического перехода Испании Тереса Рибера.
Торговля эмиссиями парниковых газов является рыночным инструментом снижения выбросов этих газов в атмосферу. Подобные рынки существуют на уровне регионов (например, Евросоюза) и ряда стран (например, Китая). Одним из сложных вопросов является недопущение двойного учета при торговле квотами.
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Под давлением ряда стран, в первую очередь европейских, в итоговый документ под названием "Чили. Мадрид. Время действовать" был включен призыв принять более решительные действия в борьбе с климатическими изменениями и представить более амбициозные NDC (определяемые на национальном уровне вклады в борьбу с изменением климата) в 2020 году. При этом такой призыв не несет обязательного характера.
Принятый в Мадриде документ уже раскритиковали экологи. "Декларация не представляет собой повышение амбиций. Более того: вместо того, чтобы прийти к реальному соглашению, правительства отложили диалог до Глазго", - заявил Хавьер Андалус, представитель организации "Экологи в действии".
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О намерении представить национальные планы по борьбе с климатическими изменениями к 2020 году уже заявили 84 страны, 11 из них (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) начали внутренние процессы "по повышению амбиций" и уже отразили это в национальных планах к 2020 году. Однако среди более чем 80 стран нет Китая, Индии, России и Японии, входящих в первую пятерку по уровню выбросов CO2. США, занимающие второе место по выбросам, начали процесс выхода из Парижского соглашения.
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Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), которая должна была завершиться еще в пятницу, была продлена из-за разногласий сторон, и стала самой длительной из всех подобных конференций.
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