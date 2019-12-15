Депутат назвал подаренный им главе района вазелин злой шуткой

"Ну это же шутка такая, злая, правда, но все равно… Когда я работал мэром восемь лет... я с подрядчиками работал совсем другим образом. И пинком и пряником. Но без пинка у нас, к сожалению, ничего не делается. Вы, наверное, лучше меня знаете", - подчеркнул Булавинов.