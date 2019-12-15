Депутат назвал подаренный им главе района вазелин злой шуткой

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутат Вадим Булавинов, комментируя свой подарок главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу, отметил, что это был "очень мягкий ход", он за подобные проступки раньше увольнял людей.
Ранее депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу на открытии школы. Депутат вручил презент Левковичу со словами "вам пригодится", добавив, что скоро с проверкой приедет губернатор региона. Левкович сказал, что причиной такого поведения депутата могло быть запоздалое открытие школы: учебное заведение должно было открыться, по его словам, 1 сентября 2019 года.
"У депутата нет подчиненных, кроме его помощников… Если бы это были мои подчиненные, то я бы тогда устроил разнос. А это был, наоборот, очень мягкий ход. Я за такие вещи вообще увольнял людей", - сказал РИА Новости Булавинов.
Депутат уточнил, что он вручил этот презент, потому что это "не последний объект", и хочется, чтобы следующий объект, которым Булавинов занимается по федеральной программе, построили "без таких мучений".
14 декабря, 17:47В Госдуме прокомментировали ситуацию с вручением чиновникам вазелина
"Ну это же шутка такая, злая, правда, но все равно… Когда я работал мэром восемь лет... я с подрядчиками работал совсем другим образом. И пинком и пряником. Но без пинка у нас, к сожалению, ничего не делается. Вы, наверное, лучше меня знаете", - подчеркнул Булавинов.