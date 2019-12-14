Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру"

Как пишет издание, новую школу в поселке ждали не один десяток лет, а к открытию ее готовили даже сами ученики.

На торжественной церемонии Булавинов поздравил присутствующих с долгожданным событием. Он отметил, что школа строилась с большим трудом и ему пришлось обращаться в прокуратуру для ускорения процесса. Кроме того, постоянные переносы сроков сдачи привели к тому, что стоимость строительства выросла почти на 80 миллионов рублей.

"Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится", — сказал Булавинов.

Он также призвал преподавателей и учеников внимательно изучить здание и проверить качество строительства.

Поведение Булавинова может рассмотреть комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, если получит обращение по этому поводу, заявил РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба.