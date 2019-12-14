Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
Как пишет издание, новую школу в поселке ждали не один десяток лет, а к открытию ее готовили даже сами ученики.
На торжественной церемонии Булавинов поздравил присутствующих с долгожданным событием. Он отметил, что школа строилась с большим трудом и ему пришлось обращаться в прокуратуру для ускорения процесса. Кроме того, постоянные переносы сроков сдачи привели к тому, что стоимость строительства выросла почти на 80 миллионов рублей.
"Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится", — сказал Булавинов.
Он также призвал преподавателей и учеников внимательно изучить здание и проверить качество строительства.
Поведение Булавинова может рассмотреть комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, если получит обращение по этому поводу, заявил РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба.
"Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения", — сказал он.