В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские политики прокомментировали призыв лидера Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии передать Токио все острова Российские политики прокомментировали призыв лидера Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии передать Токио все острова Курильской гряды.

Ранее Сии назвал несправедливым Сан-Францисский мирный договор, по условиям которого Токио отказывался от притязания на Южный Сахалин и Курилы.

"Угроза суверенитету"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил слова японского политика как угрозу суверенитету России. Он отметил, что подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу.

"Такие призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов. Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - сказал председатель нижней палаты парламента.

По его словам, попытки пересмотра итогов Второй мировой войны не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще.

"История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика. А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционисткие заявления", - сказал спикер Госдумы.

"Исходим из официальной позиции"

По словам сенатора Константина Косачева, не стоит придавать значения высказываниям лидера японских коммунистов.

"В интерпретации позиции Японии мы исходим из заявлений официального Токио, а не оппозиции", — сказал он РИА Новости.

"Реагировать не нужно"

Его коллега Сергей Цеков подчеркнул, что Курильские острова вошли в состав России в соответствии с нормами международного права.

"Есть позиция Японии, которая колеблется в зависимости от того, кто там находится у власти. Коммунисты, очевидно, пытаются таким образом поднять себе рейтинг и получить дополнительные баллы на выборах", — цитирует его Nation News.

Он также отметил неизменность позиции Москвы по этой теме.

"Отдать острова, чтобы там появились американские базы, мы не можем. Мы не намерены пересматривать то, что было достигнуто после Второй мировой войны, но диалог, безусловно, должен вестись", — резюмировал Цеков.

"Зависят от внешнего мира"

Депутат Госдумы Антон Морозов , в свою очередь, обратил внимание на высокий уровень отношений с Японией, который неизменно приведет к сближению позиций даже по такому острому вопросу.

"Рано или поздно японцы согласятся на наши условия мирного договора, потому что они во многом зависят от внешнего мира, в том числе от России", — сказал он в комментарии для РИА Новости.

По его словам, такое "абсурдное" заявление о полном возврате Курил японской стороне могут делать только маргинальные политики в погоне за рейтингом.

"Во вред Японии"

Сенатор Владимир Джабаров напомнил, что японские коммунисты никогда не пользовались особым влиянием на политической арене внутри страны.

"Подобные заявления идут во вред Японии. Чем больше таких заявлений, тем меньше шансов вообще на заключение мирного договора", — сообщил он телеканалу "360".

"Неотъемлемая часть территории России"

Член Совета Федерации Франц Клинцевич также призвал не переоценивать значимость высказываний Кадзуо Сии. Он отметил, что японские коммунисты в этом отношении близки к националистическим силам в Токио.

"Что касается нашей страны, то в этом вопросе все адекватные политические силы едины: Курильские острова — неотъемлемая часть территории России", — заявил он РИА Новости.

Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва же настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года в Сингапуре состоялась встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.