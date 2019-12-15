Исключенный из "Слуги народа" депутат раскритиковал Зеленского

КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков, которого исключили из пропрезидентской фракции "Слуга народа", считает, что глава государства Владимир Зеленский уже не способен контролировать фракцию, партию и офис президента.
Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция политической силы в Верховной раде приняла 15 ноября решение об исключении Анны Скороход и Антона Полякова за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции.
"Если раньше я говорил, что президент просто в информационном коконе, то сейчас мне кажется, что он просто не в состоянии как-то в корне изменить ситуацию и разобраться по-настоящему с фракцией, с руководством фракции, с партией, с офисом президента", - заявил Поляков в интервью изданию "Главком", опубликованном в воскресенье.
Депутат также высказал сомнения, что президент "ничего не видит и не слышит". "Здесь два варианта: либо он уже просто до такой степени не может повлиять на ситуацию, избегает какой-то конкретики, или же он понимает, как бы ни поступил, то это сыграет просто в минус ему и фракции", - заявил депутат.
Поляков ранее опубликовал аудиозапись, на которой, по его утверждению, зафиксированы неформальные переговоры ряда депутатов "Слуги народа" с руководством Днепропетровской полиции, состоявшиеся якобы в ресторане Кривого Рога в сентябре. Согласно аудиозаписям, в диалоге, который состоялся, предположительно, между парламентариями и правоохранителями, "Слуги народа" предлагали свою "крышу" в обмен на лояльность в "чувствительных" вопросах вроде металлолома. Позже он сообщил, что подал заявление в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на парламентариев из фракции власти, которых подозревает в коррупции.
1 ноября, 08:00На Украине начала разваливаться правящая партия