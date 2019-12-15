Исключенный из "Слуги народа" депутат раскритиковал Зеленского

КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков, которого исключили из пропрезидентской фракции Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков, которого исключили из пропрезидентской фракции "Слуга народа" , считает, что глава государства Владимир Зеленский уже не способен контролировать фракцию, партию и офис президента.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция политической силы в Верховной раде приняла 15 ноября решение об исключении Анны Скороход и Антона Полякова за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции.

"Если раньше я говорил, что президент просто в информационном коконе, то сейчас мне кажется, что он просто не в состоянии как-то в корне изменить ситуацию и разобраться по-настоящему с фракцией, с руководством фракции, с партией, с офисом президента", - заявил Поляков в интервью изданию "Главком", опубликованном в воскресенье.

Депутат также высказал сомнения, что президент "ничего не видит и не слышит". "Здесь два варианта: либо он уже просто до такой степени не может повлиять на ситуацию, избегает какой-то конкретики, или же он понимает, как бы ни поступил, то это сыграет просто в минус ему и фракции", - заявил депутат.