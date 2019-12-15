На Украине призвали сделать Донбасс примером модернизации страны

КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что Донбасс должен стать примером модернизации Украины.
В Мариуполе в Донецкой области прошел первый инвестиционный форум Re: Think. Invest in Ukraine по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. По словам премьера Алексея Гончарука, во время форума были подписаны 12 важных меморандумов о новых сотрудничествах, а также были представлены 120 готовых инвестиционных проектов.
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"Если мы говорим о модерной Украине, то Донбасс должен быть образцом этой модернизации. Это уже не индустриальная эра, а постиндустриальная эра", - заявила Зеркаль в передаче "Рандеву" с Яниной Соколовой на "Пятом канале", отвечая на вопрос, каково "место Донбасса в проекте Украина".
По ее словам, регион "требует совершенно иного подхода, чем это было до событий, которые произошли с начала 2014 года".
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