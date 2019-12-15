На Украине призвали сделать Донбасс примером модернизации страны

В Мариуполе в Донецкой области прошел первый инвестиционный форум Re: Think. Invest in Ukraine по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. По словам премьера Алексея Гончарука, во время форума были подписаны 12 важных меморандумов о новых сотрудничествах, а также были представлены 120 готовых инвестиционных проектов.