В Петербурге обокрали 92-летнюю блокадницу

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в ограблении жительницы блокадного Ленинграда.
Как отмечается в сообщении МВД России, 28-летний сосед блокадницы зашел к ней в комнату и украл продукты питания, мобильный телефон, личные вещи, а также 1,7 тысячи рублей.
Отмечается, что он применил физическую силу к 92-летней женщине.
Полиция задержала злоумышленника.
"В настоящее время следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК России", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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