Затонувшую в Севастополе списанную подлодку начали буксировать из дока

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Затонувшую в бухте Севастополя списанную подлодку начали буксировать из дока, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что списанные плавдок и подлодку, которые в ночь на воскресенье затонули в бухте в Севастополе, готовят к буксировке к месту утилизации.
ЧП произошло с большим плавучим доком ПД-16, построенным в 1941 году, и со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет.
© РИА Новости / РИА Новости Крым / Андрей КиреевНа месте затопления подводной лодки Б-380 и плавдока ПД-16 в Южной бухте Севастополя
На месте затопления подводной лодки Б-380 и плавдока ПД-16 в Южной бухте Севастополя
Как ранее передал корреспондент РИА Новости, подводная лодка Б-380 "Горьковский комсомолец", стоящая в плавучем доке СПД-16, лежит на левом борту.
Источник на ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны ранее сообщил, что подъем лодки в первоначальное состояние серьезно затруднен, в случае операции по стабилизации лодки, она может перевернуться к верху килем. Он затруднился ответить, сколько может продлиться операция.
Большой плавучий док СПД-16 2 июля 1941 года был принят в состав ВМФ. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380, ранее "Горьковский комсомолец" – большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта.
12 декабря, 09:34В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию