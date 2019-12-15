Затонувшую в Севастополе списанную подлодку начали буксировать из дока

Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя

Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Затонувшую в бухте Затонувшую в бухте Севастополя списанную подлодку начали буксировать из дока, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что списанные плавдок и подлодку, которые в ночь на воскресенье затонули в бухте в Севастополе , готовят к буксировке к месту утилизации.

ЧП произошло с большим плавучим доком ПД-16, построенным в 1941 году, и со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет.

Как ранее передал корреспондент РИА Новости, подводная лодка Б-380 "Горьковский комсомолец", стоящая в плавучем доке СПД-16, лежит на левом борту.

Источник на ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны ранее сообщил, что подъем лодки в первоначальное состояние серьезно затруднен, в случае операции по стабилизации лодки, она может перевернуться к верху килем. Он затруднился ответить, сколько может продлиться операция.