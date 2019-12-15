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Глава ГБРУ: доказать вину Порошенко в деле о назначении Семочко просто
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РИА Новости

Глава ГБРУ: доказать вину Порошенко в деле о назначении Семочко просто

13:35 15.12.2019 (обновлено: 14:13 15.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба считает, что доказать вину бывшего президента Петра Порошенко по делу о незаконном назначении бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко достаточно просто.
Ранее Труба заявил, что Порошенко может стать подозреваемым по делу о назначении экс-замглавы внешней разведки Семочко.
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"По этому делу доказать вину достаточно просто. Уже проведены все допросы. Сейчас мы на стадии, когда следователи готовят второй проект подозрения экс-президенту. Я надеюсь, что задержки не будет, и проект подозрения попадет в генпрокуратуру", - заявил Труба в интервью изданию Страна.ua, опубликованном в воскресенье.

Комментируя перспективность дела против экс-президента о возможной госизмене при подписании минских договоренностей, директор бюро отметил, что "дело должно быть не политическим, а правовым". "Дело зарегистрировано всего пару дней назад. Никаких следственных действий еще не было. Необходимо допросить всех участников событий", - заявил Труба.
В декабре Госбюро расследований Украины (ГБР) завело уголовное дело относительно возможной государственной измены бывшего президента Петра Порошенко при подписании им Минских соглашений. Адвокат экс-президента считает, что возбуждение дела против Порошенко относительно возможной госизмены при подписании им Минских соглашений по Донбассу угрожает нынешнему президенту Владимиру Зеленскому и всему "нормандскому" формату.
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Минские соглашенияРоман ТрубаСитуация на УкраинеСергей СемочкоСлужба внешней разведки УкраиныПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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