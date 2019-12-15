Глава ГБРУ: доказать вину Порошенко в деле о назначении Семочко просто

"По этому делу доказать вину достаточно просто. Уже проведены все допросы. Сейчас мы на стадии, когда следователи готовят второй проект подозрения экс-президенту. Я надеюсь, что задержки не будет, и проект подозрения попадет в генпрокуратуру", - заявил Труба в интервью изданию Страна.ua, опубликованном в воскресенье.