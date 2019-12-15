В Госдуме назвали возвращение к дискуссии по Курилам бессмысленным

Ранее председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил в интервью газете "Иомиури", что считает Сан-Францисский мирный договор, по которому Токио отказался от всех прав на Южный Сахалин и северную часть Курильских островов, "несправедливым", и призвал вести обсуждение территориального вопроса с Россией, заявив права на все Курильские острова.

"Возвращаться к этой дискуссии нет никакого смысла. Все вопросы, которые рассматривались по завершении Второй Мировой войны, рассматривались с точки зрения коллективной безопасности на будущее. Люди не только руководствовались прошлым, не собирались никому мстить, а собирались выстроить такую систему международных отношений, которая бы защищала от новых угроз. И когда часть договорённостей была нарушена, на территории Японии появились американские военные базы, не упраздненные до сих пор, это вообще лишает всякого смысла разговор об этой проблеме", - сказал РИА Новости Новиков.

Депутат подчеркнул, что Япония была страной-агрессором, проигравшей во Второй Мировой войне, и количество жертв, которые были принесены на алтарь победы в этой войне, очень велико.

"И что касается любых территориальных претензий, речь никоим образом не идёт об исторических японских территориях. Можно сколько угодно обсуждать, когда и кому на разных этапах та земля принадлежала, но чем дольше мы будем дискутировать, тем больше будем убеждаться, что этот вопрос является как минимум спорным", - уточнил Новиков.

Депутат сказал, что компартия Японии является частью коммунистического международного движения, имеет устойчивые многосторонние, двусторонние связи с другими коммунистическими партиями и, на его взгляд, достаточно объективно оценивает многие события современной действительности.

"Но в этом вопросе у компартии России точка зрения определена достаточно четко. Она известна хорошо. Мы настаиваем на том, что переговорный процесс по этому вопросу неактуален, вести его смысла нет. Есть итоги Второй Мировой войны, которая была развязана в том числе властями Японии", - отметил депутат.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.