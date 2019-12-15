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Пушков прокомментировал нежелание Польши делать Россию врагом
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РИА Новости

Пушков прокомментировал нежелание Польши делать Россию врагом

14:04 15.12.2019 (обновлено: 14:05 15.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Польша не меняет политику, а всего лишь корректирует риторику на фоне саммита в Париже. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

"В Польше не хотят выглядеть одиозными адептами "холодной войны". В Европе заметно снижение ожесточенности в адрес России. На это и реагирует Варшава", — написал он в Twitter.

Ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что попытки сделать из Москвы врага могут навредить Варшаве. Так он прокомментировал слова главы республики Анджея Дуды о том, что Польша считает Россию соседом НАТО, "с которым альянс не во всех делах соглашается", но не врагом.
Владимир Джабаров
Вчера, 12:05
Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
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Ситуация на УкраинеКшиштоф ЩерскийАнджей ДудаНАТОАлексей ПушковПольшаРоссияВ мире
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