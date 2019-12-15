Пушков прокомментировал нежелание Польши делать Россию врагом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Польша не меняет политику, а всего лишь корректирует риторику на фоне саммита в Париже. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
"В Польше не хотят выглядеть одиозными адептами "холодной войны". В Европе заметно снижение ожесточенности в адрес России. На это и реагирует Варшава", — написал он в Twitter.
Ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что попытки сделать из Москвы врага могут навредить Варшаве. Так он прокомментировал слова главы республики Анджея Дуды о том, что Польша считает Россию соседом НАТО, "с которым альянс не во всех делах соглашается", но не врагом.