Япония согласится на условия мирного договора с Россией, считают в ГД

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Японцы постепенно согласятся на условия мирного договора с Россией, который по итогам Второй мировой войны не был подписан, так как Токио во многом зависит от внешнего мира, в том числе и от РФ, считает депутат Госдумы ("ЛДПР") Антон Морозов.
Ранее глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил в интервью газете "Ёмиури" о том, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, согласно которой весь Курильский архипелаг — это "исконно японская территория". Политик называет несправедливым Сан-Францисский мирный договор, заключенный после Второй мировой войны, поскольку в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.
"У нас сейчас очень высокий уровень взаимоотношений с Японией - экономическое сотрудничество, торговое, культурное, научное и прочее. Поэтому постепенно позиции будут сближаться, и рано или поздно японцы согласятся на наши условия мирного договора, потому что они во многом зависят от внешнего мира, в том числе от России", - сказал РИА Новости Морозов.
Депутат отметил, что подобные заявления могут делать только "маргинальные" японские политики, чтобы получить "дополнительные политические очки", уточнив, что сам был недавно с делегацией в Японии и не помнит, чтобы поднимался вопрос о передаче Курильских островов.
"Те, кто занимается серьезной политикой, понимают, что вопрос уже столько раз обсуждался и Россия четко заявила свою позицию, что ни на какие территориальные уступки мы ни пойдём. Потому что эта идея совершенно абсурдна с точки зрения наших избирателей и ни один политик в России не сможет заявить о подобном решении", - отметил Морозов.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.