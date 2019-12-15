Япония согласится на условия мирного договора с Россией, считают в ГД

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Японцы постепенно согласятся на условия мирного договора с Россией , который по итогам Второй мировой войны не был подписан, так как Токио во многом зависит от внешнего мира, в том числе и от РФ, считает депутат Госдумы ("ЛДПР") Антон Морозов

Ранее глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил в интервью газете "Ёмиури" о том, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, согласно которой весь Курильский архипелаг — это "исконно японская территория". Политик называет несправедливым Сан-Францисский мирный договор, заключенный после Второй мировой войны, поскольку в нем Япония полностью отказалась от претензий на Курилы.

"У нас сейчас очень высокий уровень взаимоотношений с Японией - экономическое сотрудничество, торговое, культурное, научное и прочее. Поэтому постепенно позиции будут сближаться, и рано или поздно японцы согласятся на наши условия мирного договора, потому что они во многом зависят от внешнего мира, в том числе от России", - сказал РИА Новости Морозов.

Депутат отметил, что подобные заявления могут делать только "маргинальные" японские политики, чтобы получить "дополнительные политические очки", уточнив, что сам был недавно с делегацией в Японии и не помнит, чтобы поднимался вопрос о передаче Курильских островов.

"Те, кто занимается серьезной политикой, понимают, что вопрос уже столько раз обсуждался и Россия четко заявила свою позицию, что ни на какие территориальные уступки мы ни пойдём. Потому что эта идея совершенно абсурдна с точки зрения наших избирателей и ни один политик в России не сможет заявить о подобном решении", - отметил Морозов.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.