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Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
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РИА Новости

Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом

12:05 15.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.
Джабаров отметил, что еще недавно со стороны Польши звучало много русофобских высказываний. После отказа Трампа признать Россию врагом, Варшава изменила свою риторику на нейтральную, "даже позитивную". По его словам, эта "мысль здравая".
"То, что творили до этого поляки, представляя Россию чуть ли не главным врагом Европы, это было ошибкой", — заявил сенатор.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова сотрудничать со всеми странами, включая Европу.
Кроме того, Джабаров подчеркнул, что Россия — европейская страна, и призвал не забывать об этом.
Ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью Рейтер заявил, что Варшава не будет настаивать на антагонизме в отношениях Запада и России, так как Польша может стать жертвой этого противостояния. Он также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал Польшу пересмотреть отношения с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии
8 декабря, 08:00
Польша спасает Европу: "Франция — троянский конь русских"
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Кшиштоф ЩерскийЭммануэль МакронВладимир ДжабаровДональд ТрампСовет Федерации РФВладимир ПутинПольшаМоскваФранцияЕвропаРоссияВаршаваВ мире
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