Россия исходит из официальной позиции Токио по Курилам, заявил Косачев

Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает Сан-Францисский мирный договор, по которому Токио отказался от всех прав на Южный Сахалин и северную часть Курильских островов, "несправедливым", он призвал вести обсуждение территориального вопроса с Россией, заявив права на все Курильские острова.

"Не следует реагировать на заявления оппозиционеров", - сказал сенатор.

Косачев также отметил, что по Курильским островам "в интерпретации позиции Японии мы исходим из заявлений официального Токио, а не оппозиции".

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.