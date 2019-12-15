Россия исходит из официальной позиции Токио по Курилам, заявил Косачев

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. России не следует реагировать на заявления оппозиционных японских политиков по Курильским островам, она исходит из официальной позиции Токио, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает Сан-Францисский мирный договор, по которому Токио отказался от всех прав на Южный Сахалин и северную часть Курильских островов, "несправедливым", он призвал вести обсуждение территориального вопроса с Россией, заявив права на все Курильские острова.
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"Не следует реагировать на заявления оппозиционеров", - сказал сенатор.
Косачев также отметил, что по Курильским островам "в интерпретации позиции Японии мы исходим из заявлений официального Токио, а не оппозиции".
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.