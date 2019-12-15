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Во Владивостоке поставят новую фигуру мыши вместо разбитой дрифтером
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РИА Новости

Во Владивостоке поставят новую фигуру мыши вместо разбитой дрифтером

11:10 15.12.2019
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© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Приморскому краюНовогодняя фигура, поврежденная водителем, устроившим дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока
Новогодняя фигура, поврежденная водителем, устроившим дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Подрядчики изготовят новую фигуру мыши взамен той, которую на центральной площади Владивостока во время дрифта повредил местный житель, сообщает мэрия.
Ранее полиция сообщила, что задержала жителя Владивостока, который устроил дрифт на центральной площади города вокруг новогодней ёлки и повредил декоративную фигуру за 677 тысяч рублей. Результат проверки показал, что водитель был трезв.
На него возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП, также ему предстоит компенсировать ущерб.
"Разбитая фигура мыши восстановлению, увы, не подлежит. Сейчас прорабатывается вопрос изготовления новой светодиодной фигуры. Площадь будет перекрыта полицией, дабы подобные инциденты не повторялись", – сказала начальник управления культуры города Светлана Шупиро.
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