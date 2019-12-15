Житель Приморья устроил дрифт вокруг главной елки Владивостока

Новогодняя фигура, поврежденная водителем, устроившим дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока

© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Приморскому краю Новогодняя фигура, поврежденная водителем, устроившим дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек — РИА Новости. Полиция задержала жителя Полиция задержала жителя Владивостока , который устроил дрифт на центральной площади города вокруг новогодней елки и повредил декоративную фигуру за 677 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД

"Полиция установила личность водителя, устроившего дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока. Вечером 14 декабря водитель автомашины Subaru Forester въехал на центральную площадь города Владивостока и начал дрифтовать вокруг новогодней елки. Во время движения он, не справившись с управлением, совершил наезд на установленную на территории площади новогоднюю фигуру", — говорится в сообщении.

После водитель скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что Subaru Forester управлял местный житель 1999 года рождения. Его задержали и доставили в отдел полиции. Результат проверки на состояние опьянения — отрицательный.

"Установлено, что ущерб за сломанную новогоднюю декорацию составляет 677 тысяч рублей. Сейчас по факту повреждения новогодней фигуры проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются обстоятельства происшествия", — отметил собеседник агентства.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по факту оставления водителем места ДТП. Ему также предстоит компенсировать материальный ущерб из-за поломки декорации.