В Приморье запретили движение автобусов в районе ДТП с двумя жертвами

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Движение автобусов запрещено на трассе Фокино-Дунай из-за ДТП, в котором погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель управления ГОЧС поселка городского типа Дунай.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в 9.25 по местному времени (2.25 мск) на 13 километре трассы Фокино-Дунай в Приморье произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Nissan Cube, за рулем которого сидела женщина 1960 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.
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В момент аварии в автобусе, который следовал по маршруту "Фокино - Дунай", находились шесть пассажиров. В результате ДТП два человека погибли, еще один пострадавший доставлен в больницу. Полиция проводит проверку.
"Движение автобусов закрыто до конца дня (воскресенья) из-за ДТП на автотрассе "Фокино-Дунай", - сказал РИА Новости представитель ведомства.
Он добавил, что ограничение действует только для рейсовых пассажирских автобусов.