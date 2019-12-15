Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T10:29+0300
https://ria.ru/20191215/1562406709.html
В Приморье запретили движение автобусов в районе ДТП с двумя жертвами
https://cdn24.img.ria.ru/images/156240/76/1562407685_0:196:1280:916_1036x0_80_0_0_4e96ecb26d5f139d4ca6ad1beaa53cea.jpg
РИА Новости

В Приморье запретили движение автобусов в районе ДТП с двумя жертвами

10:05 15.12.2019 (обновлено: 10:29 15.12.2019)
3178
© Фото : пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краюНа месте ДТП на трассе Фокино-Дунай в Приморском крае
На месте ДТП на трассе Фокино-Дунай в Приморском крае
© Фото : пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
На месте ДТП на трассе Фокино-Дунай в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Движение автобусов запрещено на трассе Фокино-Дунай из-за ДТП, в котором погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель управления ГОЧС поселка городского типа Дунай.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в 9.25 по местному времени (2.25 мск) на 13 километре трассы Фокино-Дунай в Приморье произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Nissan Cube, за рулем которого сидела женщина 1960 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.
На месте ДТП с автобусом в Псковской области. 29 ноября 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
1 декабря, 12:15
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
В момент аварии в автобусе, который следовал по маршруту "Фокино - Дунай", находились шесть пассажиров. В результате ДТП два человека погибли, еще один пострадавший доставлен в больницу. Полиция проводит проверку.
"Движение автобусов закрыто до конца дня (воскресенья) из-за ДТП на автотрассе "Фокино-Дунай", - сказал РИА Новости представитель ведомства.
Он добавил, что ограничение действует только для рейсовых пассажирских автобусов.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
020321
Обсудить 0
Nissan (автомобиль)Приморский крайФокиноПроисшествия
Рекомендуем
Изъятый в Приморье арсенал оружия и патронов
У двух жителей Приморья нашли арсенал оружия и свыше 600 патронов
Новогодняя фигура, поврежденная водителем, устроившим дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока
Житель Приморья устроил дрифт вокруг главной елки Владивостока
На месте ДТП на трассе Фокино-Дунай в Приморском крае
В Приморье два человека погибли при столкновении легковушки и автобуса
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Приангарье арестовали водителя большегруза, столкнувшегося со скорой
Полицейский автомобиль
В Приморье возбудили дело об обмане более 30 клиентов оконной фирмы
Арсений Шульгин
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Врач станции скорой медицинской помощи
В Хабаровском крае два человека погибли в ДТП с автобусами
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Полицейский в Кабуле
США ждут ответа талибов на предложение по договору о прекращении огня
Пенсионное удостоверение
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
Новогодняя фигура, поврежденная водителем, устроившим дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока
Во Владивостоке поставят новую фигуру мыши вместо разбитой дрифтером
Ив Набиев исполняет песню Ausländer группы Rammstein
Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Лента новостейМолния