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В Приморье два человека погибли при столкновении легковушки и автобуса
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РИА Новости

В Приморье два человека погибли при столкновении легковушки и автобуса

07:20 15.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Приморье, два человека погибли, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Авария случилась в воскресенье в 9.25 по местному времени (2.25 мск) на 13 километре трассы Фокино-Дунай в Приморье. Автомобиль Nissan Cube, за рулем которого сидела женщина 1960 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.
В момент аварии в автобусе, который следовал по маршруту "Фокино - Дунай", находились шесть пассажиров.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада медиков.
"Полиция проводит проверку В результате автопроисшествия водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Женщина-водитель автомашины Nissan Cube и ее пассажир (личность которого в настоящий момент устанавливается), получили травмы, не совместимые с жизнью", - сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Он добавил, что ещё один пассажир автомобиля Nissan Cube получил травмы. По предварительной информации, водитель не справилась с управлением.
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ГосавтоинспекцияМЧС РФПроисшествия
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