В Приморье два человека погибли при столкновении легковушки и автобуса

Авария случилась в воскресенье в 9.25 по местному времени (2.25 мск) на 13 километре трассы Фокино-Дунай в Приморье. Автомобиль Nissan Cube, за рулем которого сидела женщина 1960 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.