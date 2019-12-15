США ждут ответа талибов на предложение по договору о прекращении огня

"Мы обсуждаем с ними сейчас прекращение огня и снижение насилия, мы сделали им предложение, ожидаем ответа", - сказал Халилзад. По его словам, также идет обсуждение будущей системы контроля и проверки выполнения договоренностей, которые могут быть достигнуты, из-за отсутствия доверия к "Талибан".

США и талибы провели восемь раундов переговоров в Дохе и за это время согласовали мирный договор, который предусматривал прекращение огня и вывод из Афганистана иностранных войск в обмен на гарантии талибов о ненападении на США или другие страны на контролируемой ими территории.