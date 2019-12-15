США ждут ответа талибов на предложение по договору о прекращении огня

ДОХА, 15 дек - РИА Новости. Делегации США и афганского движения "Талибан" в настоящее время обсуждают в Катаре соглашение о прекращении огня и снижении насилия, США ожидают ответа талибов на предложение в этой связи, сообщил в воскресенье во время Дохийского форума глава делегации США на переговорах Залмай Халилзад.
"Мы обсуждаем с ними сейчас прекращение огня и снижение насилия, мы сделали им предложение, ожидаем ответа", - сказал Халилзад. По его словам, также идет обсуждение будущей системы контроля и проверки выполнения договоренностей, которые могут быть достигнуты, из-за отсутствия доверия к "Талибан".
14 декабря, 11:20В Афганистане талибы убили девять солдат
США и талибы провели восемь раундов переговоров в Дохе и за это время согласовали мирный договор, который предусматривал прекращение огня и вывод из Афганистана иностранных войск в обмен на гарантии талибов о ненападении на США или другие страны на контролируемой ими территории.
В сентябре этого года после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения. Однако после трехмесячного перерыва в Дохе возобновились переговоры между талибами и США.