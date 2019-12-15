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2019-12-15T07:10+0300
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Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР
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РИА Новости

Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР

07:10 15.12.2019
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© РИА Новости / Эва Мари УскатегиПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал Fox News, который планирует показать интервью с экс-директором ФБР Джеймсом Коми и главой комитета палаты представителей по разведке Адамом Шиффом.
"Трудно поверить, что Fox News будет брать интервью у паршивца и совершенно дискредитировавшего себя бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а также коррумпированного политика Адама "Вертлявого" Шиффа. Fox так старается быть политически корректным, они совершенно отстранились от провальных дебатов демократов!" - написал Трамп в своем Twitter.
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При этом американский президент сам регулярно появляется в эфире этого телеканала - чаще, чем на любых других каналах США. Нередко это происходит в форме телефонного разговора с ведущими программы Fox&Friends, который обычно затягивается на полчаса и более.
Трамп уволил Коми в мае 2017 года. Минюст заявил тогда, что Коми нарушил субординацию и превысил полномочия, объявив в 2016 году без ведома министерского руководства о прекращении расследования против соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.
Адам Шифф является одним из главных противников Трампа в стане демократов. Руководя комитетом по разведке, он возглавил слушания, на которых демократы собирали свидетельства, доказывающие, по их мнению, обоснованность процедуры импичмента Трампа. На будущей неделе контролируемая демократами палата представителей должна проголосовать по статьям импичмента. Затем дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.
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