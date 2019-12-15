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В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
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РИА Новости

В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

06:01 15.12.2019
15088
© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в фотобанк
Флаг Польши. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Попытки сделать из России врага могут навредить Польше, заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер.
Так он прокомментировал слова главы республики Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО. Однако он отметил, что Россия – это "сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается".
"Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", — подчеркнул Щерский .
Он также напомнил, что на саммите НАТО в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон призвал Варшаву пересмотреть отношения с Москвой, однако, добавил глава канцелярии польского президента, на позицию Дуды французскому лидеру повлиять не удалось. По словам Щерского, возможности для дипломатии с Россией у Польши "ограничены", как и возможности для диалога.
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"Российская политика может измениться, она может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. Прежде всего, отход от силовой политики в регионе", — заключил он.
Сам президент Польши все же признал, что с Москвой необходимы переговоры, поскольку "Россия является соседом, Россия является партнером".
Москва неоднократно заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Кшиштоф ЩерскийАнджей ДудаЭммануэль МакронНАТОПольшаФранцияРоссияБезопасностьВ мире
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