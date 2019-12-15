В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Попытки сделать из Попытки сделать из России врага могут навредить Польше , заявил глава канцелярии президента этой страны Кшиштоф Щерский в интервью агентству Рейтер

Так он прокомментировал слова главы республики Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО . Однако он отметил, что Россия – это "сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается".

"Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма", — подчеркнул Щерский .

Он также напомнил, что на саммите НАТО в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон призвал Варшаву пересмотреть отношения с Москвой, однако, добавил глава канцелярии польского президента, на позицию Дуды французскому лидеру повлиять не удалось. По словам Щерского, возможности для дипломатии с Россией у Польши "ограничены", как и возможности для диалога.

"Российская политика может измениться, она может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. Прежде всего, отход от силовой политики в регионе", — заключил он.

Сам президент Польши все же признал, что с Москвой необходимы переговоры, поскольку "Россия является соседом, Россия является партнером".