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Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
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РИА Новости

Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО

20:09 04.12.2019 (обновлено: 21:32 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
"Нет врага. Ни одного врага (у НАТО. — Прим. ред.) сегодня нет. Врагом, вероятно, можно назвать негосударственные организации террористического характера", — сказал Дуда на пресс-конференции после окончания саммита НАТО в Лондоне, отвечая на вопрос, является ли Россия врагом НАТО.
Саммит НАТО в Лондоне
Вчера, 19:17Сказано в эфире
"Потеряли берега". Военный эксперт об обвинениях НАТО в адрес РоссииЛидеры стран НАТО на встрече в Великобритании возложили на Россию ответственность за разрушение ДРСМД. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik оценил это заявление.
"Это наш сосед, с которым не во всех делах соглашаемся", — добавил он.
По словам Дуды, с Москвой надо вести переговоры, так как "Россия является соседом, Россия является партнером".
Россия неоднократно заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Саммит НАТО в ЛондонеАнджей ДудаНАТОПольшаЛондонРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это как же?! То есть ещё не далее как на прошлой неделе тот же Дуда бил себя кулаками в грудьубеждая всех, что наиглавнейшей угрозой для НАТО является Россия. И даже отодвинул на второе место ИГИЛ. А сейчас на саммите НАТО переобулся в прыжке и пошел против мнения которое высказывает генсек НАТО ИЕНС Столпенберг и главный спонсор НАТО Пентагон
4 декабря, 20:17
JCJonnJr Carter
2542000
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