Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО

"Нет врага. Ни одного врага (у НАТО. — Прим. ред.) сегодня нет. Врагом, вероятно, можно назвать негосударственные организации террористического характера", — сказал Дуда на пресс-конференции после окончания саммита НАТО в Лондоне, отвечая на вопрос, является ли Россия врагом НАТО.

"Это наш сосед, с которым не во всех делах соглашаемся", — добавил он.

По словам Дуды, с Москвой надо вести переговоры, так как "Россия является соседом, Россия является партнером".