Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО

ЛОНДОН, 4 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
"Нет врага. Ни одного врага (у НАТО. — Прим. ред.) сегодня нет. Врагом, вероятно, можно назвать негосударственные организации террористического характера", — сказал Дуда на пресс-конференции после окончания саммита НАТО в Лондоне, отвечая на вопрос, является ли Россия врагом НАТО.
"Это наш сосед, с которым не во всех делах соглашаемся", — добавил он.
По словам Дуды, с Москвой надо вести переговоры, так как "Россия является соседом, Россия является партнером".
Россия неоднократно заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.