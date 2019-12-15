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Биография Николая Рыбакова, избранного председателем партии "Яблоко"
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РИА Новости

Биография Николая Рыбакова, избранного председателем партии "Яблоко"

03:18 15.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина с флагом партии "Яблоко" у телецентра Останкино
Мужчина с флагом партии Яблоко у телецентра Останкино
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мужчина с флагом партии "Яблоко" у телецентра Останкино. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Съезд "Яблока" в воскресенье выбрал новым председателем партии Николая Рыбакова.
Ниже приводится биографическая справка
Николай Игоревич Рыбаков родился 24 декабря 1978 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Окончил бизнес-колледж Санкт-Петербургского государственного университета, Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС).
С 13 лет работал в фермерском хозяйстве в Приозерском районе Ленинградской области, затем – в строительном кооперативе "Содружество".
В 1995 году Рыбаков вступил в партию "Яблоко". В 1997 году вошел в центральный совет петербургского молодежного союза "Яблоко", с 1999 по 2000 год являлся его председателем.
В 1997-2000 годах был помощником депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова.
С 2000 года – член руководящего органа петербургского отделения "Яблока", в 2000-2005 годах – член политсовета, с 2005 года – бюро партии.
С 2000 по 2001 год – главный специалист фонда экономических и политических исследований "ЭПИЦентр Санкт-Петербург".
В 2000-2004 годах – депутат, председатель комиссии по бюджету, финансам и имуществу муниципального образования Светлановское Санкт-Петербурга. Одновременно преподавал в школе-интернате для слабослышащих детей Выборгского района.
С 2002 по 2003 год – помощник депутата Государственной думы Сергея Митрохина (фракция "Яблоко ").
В 2004-2006 годах – депутат муниципального совета округа Гражданка в составе Калининского района Петербурга, председатель комиссии по бюджетным, правовым и информационным вопросам.
В 2006-2008 годах – глава местной администрации муниципального образования Гражданка.
С 2008 года – член федерального бюро "Яблока", с 2009 года – заместитель председателя петербургского отделения партии.
В 2008-2016 годах – исполнительный директор экологического правозащитного центра "Беллона ". В 2010-2015 годах – главный редактор электронного издания "Беллона.ру".
В 2011 году Рыбаков стал помощником руководителя фракции "Яблоко" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского.
С 2014 по 2015 год был главным редактором журнала "Экология и право".
В декабре 2015 года Николай Рыбаков стал заместителем председателя "Яблока".
15 декабря 2019 года съезд "Яблока" избрал Николая Рыбакова председателем партии.
Рыбаков является ассоциированным членом Правозащитного совета Санкт-Петербурга.
Автор книг "История сада у Серебряного пруда", "Ленинградская блокада. 61 год спустя", "Помни Соловки. Книга впечатлений" и ряда персональных фотовыставок в России и Германии.
Совместно с Екатериной Сокирянской и Еленой Виленской является автором документального фильма "Алды. Без срока давности".
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