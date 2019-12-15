В партии "Яблоко" сменился председатель

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Съезд "Яблока" выбрал новым председателем партии Николая Рыбакова, передает корреспондент РИА Новости.
За Рыбакова проголосовали 69 человек, Шлосберг получил 40 голосов, Слабунова - 19, Виноградов - 2, Новиков - 2. Рыбаков на посту председателя партии сменил Слабунову, которая занимала эту должность с 2015 года.
В воскресенье съезд переизберет политический комитет и бюро, контрольные органы партии.
Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" была основана в 1995 году. В партии 78 региональных отделений, свыше 600 структурных подразделений, более 28 тысяч членов.