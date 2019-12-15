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В партии "Яблоко" сменился председатель
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РИА Новости

В партии "Яблоко" сменился председатель

01:30 15.12.2019 (обновлено: 03:21 15.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина с флагом партии "Яблоко" у телецентра Останкино
Мужчина с флагом партии Яблоко у телецентра Останкино
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мужчина с флагом партии "Яблоко" у телецентра Останкино. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Съезд "Яблока" выбрал новым председателем партии Николая Рыбакова, передает корреспондент РИА Новости.
За Рыбакова проголосовали 69 человек, Шлосберг получил 40 голосов, Слабунова - 19, Виноградов - 2, Новиков - 2. Рыбаков на посту председателя партии сменил Слабунову, которая занимала эту должность с 2015 года.
В воскресенье съезд переизберет политический комитет и бюро, контрольные органы партии.
Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" была основана в 1995 году. В партии 78 региональных отделений, свыше 600 структурных подразделений, более 28 тысяч членов.
Мужчина с флагом партии Яблоко у телецентра Останкино
03:18
Биография Николая Рыбакова, избранного председателем партии "Яблоко"
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Николай РыбаковЯблокоПолитика
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Мужчина с флагом партии Яблоко у телецентра Останкино
Биография Николая Рыбакова, избранного председателем партии "Яблоко"
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