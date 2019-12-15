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Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
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РИА Новости

Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью

02:29 15.12.2019 (обновлено: 03:39 15.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Марьянов
Актер Дмитрий Марьянов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Ирина Лобачева в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала, что актер Дмитрий Марьянов оказался в реабилитационном центре "Феникс" по инициативе вдовы Ксении Бик.
Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Согласно версии СК, причиной ухода из жизни артиста стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Перед смертью актер находился в реабилитационном центре, где не раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра никак не реагировала на жалобы. В СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.

"Я считаю, что это произошло не без ее (Ксении Бик. – Прим. ред.) вины. Я буду стоять на своем и не откажусь от своих слов", – заявила Лобачева.

Она дала утвердительный ответ на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой о том, что Ксения Бик "довела актера до могилы".

"За три месяца не мог человек ни спиться, ни сколоться так. Я думаю, что он понял, что его обманули и использовали. Он говорил мне, что собирается разводиться", – добавила фигуристка.

Лобачева отметила, что у Марьянова действительно были проблемы с алкоголем, однако он не страдал алкогольной зависимостью.

"Иногда, когда у него была депрессия. Но никогда "до свинячьего визга". Никогда. Он всегда держал под контролем. Не могу сказать, что он реальный алкоголик. Я с ним жила", – заявила Лобачева.

Актер Дмитрий Марьянов
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