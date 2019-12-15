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https://ria.ru/20191215/1562403259.html
США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
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РИА Новости

США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране

00:16 15.12.2019
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости, Татьяна Смайловски. США с 15 декабря отменяют исключение из санкций в отношении объекта "Фордо" в Иране, по которому были достигнуты одни из ключевых договоренностей в рамках ядерной сделки.
Расположенный под землей у горы, завод по обогащению урана на протяжении долгого времени вызывал обеспокоенность у Запада, в том числе и в связи с такой скрытой геолокацией. Снять тревогу удалось посредством договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в рамках которого иранцы пошли на уступки и согласились перепрофилировать центр.
Российская компания "Росатом" стала главным игроком в реализации этой части договоренностей, согласившись на проект модификации двух каскадов газовых центрифуг для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. Теперь компания из РФ рискует оказаться под санкциями.
Причиной возврата американских рестрикций против "Фордо" стало возобновление Ираном обогащения урана - шаг, на который Тегеран пошел из-за уже существующего жесткого санкционного режима США.
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Как рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вокруг проекта на "Фордо" сложилась новая ситуация, и российская сторона переводит его в режим "stand-by" (ожидания). Эксперт "Инициативы по сокращению ядерной угрозы" (NTI) Ричард Джонсон, в свою очередь, отметил, что США получили бы больше выгоды, если бы оставили данный проект вне санкционного поля. При этом он не исключил, что российским компаниям санкций избежать удастся.

Санкции за обогащение

С выходом в мае 2018 года из ядерной сделки с Ираном США объявили о возвращении жесткого санкционного режима против республики. Тогда, однако, проект "Фордо" они решили не трогать, видя в нем определенную ценность для США. Ситуация изменилась после решения Тегерана вернуться к обогащению урана на этом заводе в качестве одного из этапов сокращения своих обязательств по сделке.
Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на это заявил, что у Ирана нет никаких законных оснований для возобновления обогащения урана, призвав страну незамедлительно прекратить эту деятельность. Отклика в Тегеране, впрочем, это не нашло. И хотя Россия последовательно выступает против действий США в отношении Ирана, последнее решение поставило под угрозу реализацию совместного проекта по производству стабильных изотопов. Дело в том, что технически эти две деятельности (обогащение урана и производство стабильных изотопов) несовместимы.
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"Ситуация по большому счету новая. Приверженность реализации проекту осталась. Просто сейчас мы несколько меняем график его осуществления. Но несколько – это тоже понятие растяжимое", - отметил замглавы МИД РФ Рябков.
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ дала более негативный прогноз будущему проекту, заявив, что сейчас не рассматривает возможность возобновления работ.
"Если российские компании продолжат сотрудничество по этому проекту, то они становятся уязвимыми перед санкциями. Это интересный поворот событий, поскольку Россия объявила о приостановке деятельности там по техническим причинам, что правда. Но это также может помочь избежать конфликта по возможному введению санкций", - сказал РИА Новости эксперт Джонсон.

"Санкционный крючок"

"Моя позиция заключается в том, что поддержание всех нераспространенческих элементов СВПД было бы в интересах не только США, но и международного сообщества. Это продолжает препятствовать определенной деятельности в Иране, проведения которой мы бы не хотели", - заявил Джонсон.
Эксперт при этом выразил разочарование тем фактом, что Иран возобновил обогащение урана на "Фордо.
"Я понимаю их обоснование для этого… но любые попытки, которые мы можем предпринять по ограничению деятельности по обогащению урана, и это может быть сделано посредством проекта по стабильным изотопам — это позитивная вещь", - уверен Джонсон.
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Что же касается возможного влияния на "Росатом", то решение о санкциях не будет приниматься автоматически минфином США, отметил собеседник агентства. Эксперт пояснил, что санкции могут и вовсе не последовать, если Вашингтон сочтет, что это не соответствует национальным интересам.
В МИД РФ же призывают американских партнеров не использовать исключение из санкций в качестве "крючка, на котором они всех держат и заставляют нервничать и затрудняют планирование". Рябков призвал США внести ясность, какие проекты останутся вне санкционного поля.
"Среди них, на наш взгляд, обязательно должен быть проект "Фордо", его нужно вернуть в этот список. Тогда это стало бы проявлением ответственного подхода. При том он возможен независимо от того, какие политические решения администрация Трампа приняла в 2018 году, и какую политику максимального или любого иного давления она сейчас декларирует и проводит в отношении Ирана. Одно с другим совместимо", - уверен дипломат.
Однако, позиция России - это одно, а американские подходы – другое.
"Мы будем пытаться им объяснить внутреннюю противоречивость их практических действий на фоне заявлений о том, что их главная забота – исключить возможности для продвижения Ирана к обладанию ядерно-оружейных технологий", - подчеркнул Рябков.
Келли Крафт.
6 декабря, 19:38
США заявили, что продолжат оказывать максимальное давление на Иран
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СанкцииИранСШАВ мире
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